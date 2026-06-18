Mercedes' poging om Verstappen te kapen mislukte door domme fout

Dat Max Verstappen maar geen uitsluitsel wil geven over zijn toekomst in de Formule 1, wakkert de geruchten enkel aan. Dat gaat nu zo ver dat zelfs Red Bull Racing zich zorgen begint te maken over het aanblijven van de Nederlandse coureur. En er zijn overduidelijk kapers op de kust.

Het mag inmiddels geen geheim meer zijn dat Teambaas Toto Wolff van Mercedes het wel ziet zitten om Verstappen in een van zijn auto's te krijgen. Als het aan hem zou liggen, dan liever gisteren nog dan vandaag. Waarschijnlijk is dat ook de reden dat Wolff nog steeds met Russell in gesprek is over zijn toekomst bij het team. Aan de andere kant zou de Oostenrijker namelijk al meerdere malen contact gehad hebben met Verstappen en hem zelfs een aanbod gedaan hebben.

Voor een dubbeltje op de eerste rang

Als we F1-commentator Ralf Schumacher mogen geloven, begin Wolff bij het aanbieden van dit contract een beginnersfout. De teambaas zou blijkbaar voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten, en Verstappen een salaris hebben geboden dat onder zijn huidige niveau ligt. Maar volgens Schumacher was dat lage aanbod met opzet.

Schumacher legt uit dat Wolff eigenlijk helemaal niet zit te wachten op Verstappen als hij de Nederlander naast de opkomende ster Kimi Antonelli moet zetten. Dat zou mogelijk leiden tot een enorme concurrentiestrijd die tot een ongewenste climax kan komen, vergelijkbaar aan de strijd tussen oud-Mercedes teamgenoten Rosberg en Hamilton.

"Je wilt zo'n situatie liever voorkomen dan genezen", vertelt de Duitser. "In dit geval zou het de vooruitgang van Kimi Antonelli binnen het team ook kunnen belemmeren. Vanuit het perspectief van Mercedes is het dus heel onlogisch."

"Ralf, je komt weer eens met verkeerde informatie"

Wat ons vooral onlogisch lijkt, is het doen van een aanbod terwijl je helemaal geen intentie hebt om een coureur in je team te op te nemen. Het doen van een te laag bod, is nog ietwat begrijpelijk, omdat je zou kunnen stellen dat Verstappen er een betere auto en team bij krijgt, waardoor hij daadwerkelijk weer zou kunnen strijden voor een wereldtitel. Dat heeft op zichzelf natuurlijk ook waarde voor elke coureur op de grid.

Na het horen van de uitspraken van Schumacher, was Jos Verstappen er dan ook als de kippen bij om de F1-commentator op z'n plek te zetten. Op Instagram reageert hij" Ralf, je komt weer eens met verkeerde informatie."