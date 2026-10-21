Mercedes ramt twee CLA's op elkaar om te kijken wat er gebeurt

Een nieuwe auto testen is natuurlijk super. Beetje rondrijden, even wat bochten aansnijden en kijken of het een beetje stuurt. Dat doen ze bij Mercedes tegenwoordig anders. Daar laten ze gewoon twee auto's crashen. Waarom? Omdat er bij een botsing nogal wat op het spel staat.

Deze bijzondere proef deed Mercedes met twee exemplaren van de nieuwe CLA. De CLA Shooting Brake met hybride aandrijflijn knalde met een gangetje van 56 km/u in de zijkant van een volledig elektrische CLA. Beide auto's reden die snelheid en beide auto's raakten het rempedaal niet aan. En dit is volgens Mercedes een primeur, want dit is de eerste openbare botsproef waarbij twee rijdende productieauto's op deze manier op elkaar knallen.

De crashtest is echt best serieus, want bij een botsing van de zijkant is er natuurlijk veel minder ruimte om de klap op te vangen dan bij bijvoorbeeld een frontale botsing. En laten we die hoogspanningsaccu die in de bodem zit ook even niet vergeten... Het zou toch vervelend zijn als jouw deur besluit om even de binnenkant van de accu te bekijken.

In beide auto's zaten in totaal acht crashtestdummy's: vier volwassenen en vier kinderen. Een volle bak dus. En deze registreerden met hun sensoren wat de harde klap met de inzittenden doet. De auto's wogen allebei meer dan twee ton, dus je kan je voorstellen dat het een redelijke klap was.

Hoe zit het nou met die accu?

Gelukkig voor iedereen bleven de 'passagierscompartimenten' volgens Mercedes volledig intact. En ook die arme dummy's die in de auto zaten bleven onder de grenswaarden die worden gebruikt om het risico op letsel te beoordelen. Al met al dus een laag risico en ernstig of levensbedreigend letsel. Dat is toch wel fijn om te horen.

Maar hoe zit het nou met die accu? Helaas voor de sensatiezoekers bleef deze volledig intact en onbeschadigd. Sterker nog, het systeem werd volledig uitgeschakeld na de crash. Je wilt natuurlijk niet dat de inzittenden of hulpverleners op hun donder krijgen.

De reden voor de test was uiteraard niet om gewoon te kijken of de auto's een beetje veilig zijn. Nee, Mercedes is bezig met een nieuw model en voor de ontwikkeling voert het merk naar eigen zeggen zo'n 150 fysieke botsproeven en 15.000 computersimulaties uit. Sinds 1969 onderzoekt en reconstrueert Mercedes echte verkeersongevallen; wat er inmiddels zo'n 6.000 zijn.

Naast auto's op elkaar laten rijden is Mercedes ook bezig met nieuwe tech. De Duitse autobouwer wil namelijk vanaf 2027 geleidelijk Rescue Intelligence op de markt brengen. Dat is een systeem dat hulpdiensten onderweg van allerlei belangrijke informatie moet voorzien.

Mercedes laat dus duidelijk zien dat ze veiligheid niet op een laag pitje zetten.

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