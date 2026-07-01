Dankzij Mercedes rij jij er ook lekker bij

Als onze overheidsdiensten het niet doen, waarom doen we het dan niet zelf. Aldus Mercedes.

Het is soms angstaanjagend om te zien hoeveel camera's er in Nederland zijn. Natuurlijk de camera op je iPhone -of als je arm bent je Android-, maar ook beveiligingscamera's, ANPR-camera's, Rijkswaterstaat-camera's, achteruitrijcamera's, camera's die jou als bestuurder in de gaten houden of je wel oplet, nachtzichtcamera's en camera's die de wegen scannen op zoek naar kuilen en bulten.

En die laatste categorie wil Mercedes in gaan zetten voor het goede doel. Namelijk, deze camera's gebruiken om gaten in het asfalt, versleten wegmarkeringen, beschadigde verkeersborden en ander achterstallig onderhoud te herkennen. Die informatie kan vervolgens worden doorgestuurd naar wegbeheerders, zodat die sneller weten waar onderhoud nodig is.

Best slim, al krijg je er ook een beetje een Big Brother-gevoel van. Want alles wordt ook opgeslagen, al zullen ze zeggen van niet.

Want iedere nieuwe toepassing betekent weer dat auto's nóg meer van hun omgeving en bestuurder vastleggen. En je kunt er vergif op innemen dat overheden dat soort informatie met bovengemiddelde belangstelling bekijken. Niet om je snelheid te controleren, benadrukt Mercedes, maar wel om de infrastructuur beter in kaart te brengen. En je helemaal arm te procederen als je bij een aanrijding misschien te hard hebt gereden of niet op zat te letten. Want ze gaan echt wel controleren hoe hard je reed. Het blijft de overheid hè? Die zeggen vandaag het ene en morgen het andere. Een onbetrouwbare partner, zogezegd.

Maar we willen niet helemaal als een wappie klinken, dus er is ook heus wel iets voor het initiatief te zeggen.Als die techniek er toch al op zit, kun je hem misschien net zo goed ergens nuttig voor gebruiken. Rijkswaterstaat doet het in elk geval al niet meer...

Of het echt een wereld van verschil gaat maken, moet nog blijken. Uiteindelijk blijft het grootste probleem namelijk niet dat niemand weet waar de gaten in de weg zitten. Meestal weet iedereen dat allang. Alleen moet er ook nog iemand tijd, personeel en geld hebben om ze ook daadwerkelijk te repareren.

En dat hebben we niet. Helaas.

Oh ja, mocht je je aangesproken voelen en boos zijn, dat van dat arm zijn en een Android hebben was een geintje hè? Even de boel op scherp zetten! ;-)

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