Mercedes schrapt nóg een peperdure viercilinder

Mercedes heeft of had een aantal peperdure viercilinders in hun gamma, waaronder de C63 en GLC 63, die beide minstens €185.000 kosten. Daar zat dus geen hond op te wachten en die modellen worden dan ook geschrapt.

Intussen heeft Mercedes nóg een prijzige vierpitter in het gamma: de SL 43. Deze auto staat voor €184.829 in de prijslijst. En dan krijg je ‘slechts’ 421 pk, want dit is geen plug-in hybride. Van de C63 en GLC 63 kun je ten minste nog zeggen dat ze veel vermogen hebben, met hun 680 pk.

SL 43 wordt geschrapt

Mercedes heeft nu besloten dat ze ook de SL 43 gaan schrappen. Althans, dat zijn de geruchten. De SL krijgt binnenkort een facelift – net als de rest van het gamma – en daarbij zou de viercilinder het veld ruimen. Dit klinkt plausibel.

Wordt de vernieuwde SL straks alleen maar leverbaar met V8’s? Waarschijnlijk niet. De C63 en GLC 63 worden vervangen door een zescilinder, dus het is aannemelijk dat Mercedes dit bij de SL ook gaat doen. Alleen wordt dit bij de SL de instapper in plaats van het topmodel.

Drie V8-varianten

Verder heeft Mercedes maar liefst drie verschillende V8-varianten van de SL: de SL 55 met 476 pk, de SL 63 met 585 pk en als klap op de vuurpijl de SL 63 S E Performance met 816 pk. We zouden niet raar opkijken als Mercedes met de facelift ook de SL 55 laat vallen, maar dat is pure speculatie van onze kant.

Overigens zijn er van de SL 43 nog best een aantal verkocht in Nederland. Er staan momenteel 94 exemplaren op kenteken. Deze auto was namelijk bijna een ton goedkoper dan de versies met V8. Toch is ongeveer twee derde van de nieuwe SL’s die nu op kenteken staat een V8.

Op dit moment is de SL helemaal niet meer te vinden in de Nederlandse configurator. Je zult waarschijnlijk moeten wachten op de facelift, óf je gaat voor de AMG GT. Dat is tegenwoordig de coupéversie van de SL. Die auto zal ongetwijfeld ook zijn viercilinder verliezen bij de facelift.

Via: Carscoops