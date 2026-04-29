Mercedes SL-facelift: ‘meer Maybach en V8, minder viercilinder!’

De Mercedes SL was ooit een comfortabele GT waarbij het allemaal wel wat langer mocht duren. Wie een rauwdouwer van een AMG-cabrio wilde, moest maar voor een GT gaan. Dit imago is in de loop der jaren veranderd. De GT blijft de übersportcabrio, maar ook in de SL doe je leuk mee. Dit gaat bij de aanstaande SL-facelift weer veranderen.

De reden voor het uit elkaar groeien van de SL en GT? De Mercedes-Maybach SL680 Monogram . Je weet wel: die überluxe tweezitscabrio van 370.000+ euro waar ook René Froger in rijdt. Volgens Mercedes kon de Maybach rekenen op een "overweldigend positieve reactie’’. Dat zette de Duitsers aan het denken: moet de SL niet weer een comfortabele GT worden? Het antwoord is kennelijk ja.

Volgend jaar moet de opgefriste SL klaar zijn voor productie. De werkzaamheden zouden al ver gevorderd zijn. Dit schrijft Autocar op basis van een man in een regenjas. Het blijft niet alleen bij een karakterverandering. Zoals we al eens eerder schreven, gooit Mercedes ook het motorenaanbod van de SL op de schop .

Dag viercilinder, hallo nieuwe V8!

Dankzij de Euro 7-normen moest Mercedes flink sleutelen aan de krachtbronnen. Zo is iedere aandrijflijn in de gefacelifte SL straks een mild-hybride dankzij een startgenerator in de negentraps automatische versnellingsbak. Maar het echt grote nieuws: ook voor de SL gaat de viercilinder van de 43-uitvoering met pensioen. In plaats van de vierpitter krijgt de SL net als de GLC een 53-versie. De nieuwe variant zou dezelfde 3,0-liter zes-in-lijn krijgen als de zojuist genoemde SUV.

Bovenaan het SL-gamma voert AMG ook veranderingen door. De SL 55 als de SL 63 zullen overstappen van een crossplane krukas naar een flatplane krukas. Precies, net zoals bij de S580 . Het topmodel blijft echter de Maybach SL die de V8-motor van de 63 in een mildere variant zal overnemen. Autocar heeft het over een vermogen van ongeveer 612 pk.

Aan de buiten- en binnenkant moet je ook zien dat het om een vernieuwde SL gaat. Daarom voert AMG dezelfde aanpassingen voor het oog door in de SL als bij voorgaande auto’s die werden gefacelift. Denk aan nieuwe verlichting stervormige graphics en in de cabine het nieuwe MB.OS-besturingssysteem, een nieuw display en een ander stuur.