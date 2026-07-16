Toekomstige klassieker voor bizar veel geld verkocht, ondanks twijfels

Vorige maand nog durfde ondergetekende hem wel aan: de Mercedes SLS AMG gaat een klassieker worden. De prijzen zitten nu al in de lift om deze supersportwagen met 6.2 V8 te bemachtigen. Er is een Mercedes SLS AMG die een record aan diggelen heeft gegooid. Ook al waren er twijfels over het verloop van de veiling.

Als een auto al dusdanig duur is dat elk exemplaar in de lift zit, moet je helemaal met veel geld komen als het een fris exemplaar betreft. De ogen waren dus al gericht op de SLS AMG die aangeboden werd op Bring A Trailer vanwege de kilometerstand van 251 mijl, net meer dan 400 kilometer. Onaangetast, in perfecte staat, maar verder niet eens een bijzondere specificatie of de eerste, de laatste of wat dan ook. Naar alle waarschijnlijkheid wel eentje die het dichtst in de buurt komt bij wat Mercedes zelf in de heritage-collectie heeft staan. Kortom: wel een exemplaar waar deze zak geld niet gek is.

Bijzonder verloop

Om even een beeld te schetsen: het betreft de VS, waar autoprijzen vaak hoger liggen dan hier. Voor een Mercedes SLS ligt de markt ergens tussen de 250.000 en 350.000 dollar. Op de laatste dag van de veiling van deze kakelverse SLS had de teller dat al gehaald. Vervolgens gingen de biedingen precies zoals je verwacht. Van 305.000 naar 306.000, toen even een iets grotere sprong naar 310.000, en toen in stapjes van 1.000 een paar biedingen achter elkaar. Totdat iemand het bedrag ineens van 316.000 naar 350.000 brengt. Enter ineens een gebruiker, die we even moeten onthouden. Die verhoogt de prijs naar 400.000 dollar, wat best een grote verhoging is.

Een paar kleine verhogingen verder is het diezelfde gebruiker die het bedrag weer met een sprong van bijna 50.000 dollar verhoogt, om nu op 450.000 dollar uit te komen voor een SLS AMG. Dat is al ver boven het gemiddelde, de zeldzame Black Series niet meegerekend. Na twee verhogingen tot 455.000 dollar komt de eerste klapper: diezelfde gebruiker die enorm veel verhoogt, maakt er 575.000 dollar van. Een verhoging van 120.000 dollar is ongekend hoog. Iemand durft er nog 576.000 dollar van te maken en dan gebeurt er het volgende. Diezelfde gebruiker van al deze verhogingen biedt, houd je vast, 775.000 dollar (676.000 euro). Niemand die dat nog durft te verhogen, waardoor de hamer valt en dit de allerduurste SLS Coupé (Black Series, GT en Final Edition) niet meegerekend ooit is. En op een paar Black Series na zelfs de hoogste SLS-prijs aller tijden.

Sceptisch

Een stroom aan reacties op de veiling volgt, ook van mensen die geboden hadden, over wat hier nou is gebeurd. Een bizar hoge prijs voor een Mercedes SLS AMG maar nog belangrijker, iemand heeft dus echt met gigantische verhogingen dit verzekerd. En zoals dat gaat tegenwoordig, worden er gelijk allerlei theorieën verzonnen. Het helpt ook niet mee dat de gebruiker die deze verhogingen kon maken, zijn account heeft aangemaakt in juli 2026 en dit was zijn allereerste activiteit. Tikfout? Expres de boel manipuleren? Wat gebeurt hier?

Het brengt een theorie op gang die tot op zekere hoogte plausibel klinkt, maar een aluminiumfolie hoedje is niet af te raden. Zoals vaker bij veilingwebsites betekent winnen dat je het meeste geld over hebt voor de auto en nu het eerste recht hebt op het verkrijgen van de Mercedes SLS AMG, mits je dit bedrag kan overmaken. Mocht daar nog iets aan mis gaan, dan is de verkoop niet bindend. Maar! Op Bring A Trailer staat die 775.000 dollar als verkoopprijs en dat staat vast. Veilingwebsites als Classic.com gebruiken deze resultaten om de markt te schetsen voor elke auto. Die zien een resultaat van 775.000 dollar wat de gemiddelde prijs laat stijgen, zelfs als de koper om wat voor reden dan ook zich terugtrekt. Dan vraag je je wellicht af: waarom zou je dat doen? Nou, als hij zelf een frisse SLS AMG heeft staan, kan je aan de hand van dit soort gemanipuleerde resultaten vervolgens je eigen vraagprijs verhogen en dan marktanalyses als naslagwerk gebruiken.

Gewoon geldig

Dat zijn serieuze aantijgingen en als je denkt dat daarmee de prijzen van de Mercedes SLS AMG te grabbel worden gegooid, alsook de betrouwbaarheid van veilingen, wordt je gerust gesteld. De verkopende partij, een autodealer, reageert in de reacties dat de koper het bedrag volledig heeft overgemaakt. Een andere reaguurder is Dave Kinney, werkzaam voor Hagerty en maker van vele marktrapporten over dit soort auto's. Hij zegt dat de verkoper hem toestemming heeft gegeven om te bevestigen dat het bedrag over is gemaakt en kan het verifiëren. Uiteraard zijn er altijd mensen die sceptisch zijn en met nog meer theorieën komen, maar tot die tijd mogen we er vanuit gaan dat er echt iemand 775.000 dollar heeft betaald voor een Mercedes SLS AMG.

Het is een signaal dat als je nog aan een vers exemplaar kan komen, we niet afraden om nog een Mercedes SLS AMG in je collectie op te nemen. Voordat je hem écht niet meer kan betalen.