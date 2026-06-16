Mercedes SLS op Marktplaats stevent nu al af op klassiekerstatus

Er zijn auto's die even tijd nodig hebben voordat je beseft dat het klassiekers zijn. Daar tegenover staan auto's waar je het al direct van ziet aankomen. De Mercedes SLS AMG is toch wel één van die laatste categorie, alleen het blijkt dat goede exemplaren nu al een investering kunnen zijn.

Mercedes zit normaliter vooral met hun kop in de toekomst, in plaats van te veel op hun verleden te leunen. De SLS was daar een uitzondering op. De in 2010 geïntroduceerde supercar was in vele aspecten een soort moderne interpretatie van de 300 SL Gullwing. Met als grootste knipoog die deuren die omhoog gingen. Die hadden bij de 300 SL zin omdat het buizenframe de deurdrempel zo hoog maakte dat een normale deur niet groot genoeg was. Bij de SLS was dat niet echt nodig. Maar het is wel cool.

Mechanisch was de Mercedes SLS iets heftiger dan de 300 SL. Onder de op de Gullwing geïnspireerde lange motorkap lag de 6.2 liter 'M156' V8. Kijk, in theorie is dat 'gewoon' het blok dat je vindt in de E- en S-Klasse, alsook in de C en zelfs in de ML en R-Klasse. Voor de SLS AMG besloot Mercedes er ietsje meer uit te peuteren: 571 pk en 650 Nm. Goed voor een sprint naar 100 in 3,8 seconden en een top van 317 km/u.

Mercedes SLS AMG op Marktplaats

Je kan de Mercedes SLS AMG zien als een soort opvolger voor de McLaren-Mercedes SLR en ook als een voorganger van de AMG GT. Toch is het erg zijn eigen ding. Het is de enige van dit drietal met deze motor. Waar de AMG GT de Porsche 911 in zijn vizier had, was de SLS vooral gericht op het segment daarboven. Zo mainstream was de SLS niet. Dat merkte je aan de nieuwprijs en aan het aantal gebouwde auto's. Oké, met zo'n 10.000 gebouwde exemplaren vind je er nog wel eens één, maar je moet goed opletten.

Goede exemplaren van de Mercedes SLS AMG zoals deze op Marktplaats willen dus al richting redelijk hoge bedragen klimmen. Het betreft een in 2010 in Nederland geleverde SLS die van de eerste eigenaar komt. Die heeft voor een ietwat voorzichtige doch chique configuratie gekozen. Een exterieur in Mystic White met de dubbelvijfspaaks velgen, bijvoorbeeld. Een extreme kleur heeft 'ie niet nodig.

In het interieur van de Mercedes SLS AMG op Marktplaats is er wel ruimte voor wat kleur. Er is gekozen voor rode bekleding, maar niet overal. De stoelen zijn half rood, half zwart. Hetzelfde geldt voor het dashboard en de deurbekleding. Het moet je ding zijn, maar aan de andere kant past het wel. En anders gewoon lekker de deuren dicht laten als je omkijkt.

Kopen

Goed, dit exemplaar is dus één van de beste exemplaren van de Mercedes SLS AMG die je gaat vinden op Marktplaats. Origineel Nederlands, één eigenaar en slechts 7.000 km achter de kiezen. De inmiddels 16-jarige auto lijkt daarom wel richting de klassiekerstatus te trekken. Met alle gevolgen van dien qua prijs. Je zit namelijk nu al boven de nieuwprijs van de auto in de jaren dat 'ie nieuw verkocht werd.

Er wordt 289.500 euro gevraagd voor de Mercedes SLS AMG op Marktplaats. Dat kan je verwachten met lage kilometers, helemaal op een auto die niet misstaat in een museum dan wel hoogwaardige autocollectie. Doe jezelf echter een lol en laat die 6.2 V8 lekker brullen. Daar is 'tie voor. Koop dan!