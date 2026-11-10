Mercedes sluit eindelijk pijnlijk EV-hoofdstuk in Nederland af

De EQ-lijn moest de elektrische revolutie van Mercedes worden: een futuristisch vlootje gestroomlijnde zeepblokken met de beroemde ster op de neus. De werkelijkheid bleek weerbarstiger dan Das Haus had gehoopt. Zonder al te veel trommelgeroffel is Mercedes-Benz begonnen aan de grote schoonmaak van de elektrische EQ-modellen.

Waar je tot voor kort nog verdwaalde in een alfabetsoep aan EQ-benamingen, is de optielijst voor het bestellen van een gloednieuwe elektrische Mercedes in rap tempo uitgedund. Wie de online configurator opent, ziet dat de hele reeks EQ-modellen stilzwijgend is geschrapt. Klik je bij de Nederlandse importeur door de configurator, dan is er van de oorspronkelijke EQ-familie vrijwel niets meer over. De EQA , EQB , EQC , EQE Limousine , EQE SUV én de EQS SUV zijn verdwenen. De overgebleven uitzondering die je hier nog nieuw vanaf de fabriek kunt samenstellen is de EQS Limousine .

Het EQ-drama

Het avontuur begon ooit vol ambitie met het zogeheten ‘One-Bow’-design: een extreem aerodynamische, maar gestroomlijnde ei-vorm die het maximale uit de actieradius moest persen. In de praktijk zorgde dat ontwerp voor verdeeldheid. De auto's zagen er in de achteruitkijkspiegel meer uit als een oversized computermuis dan als een imposante Benz. Vervolgens bleken de batterijen van de EQA en EQB brandgevoelig waardoor tienduizenden EV-accu's gratis vervangen moesten worden.

Aan de andere kant van het gamma bleek dat de markt voor extreem dure, grote EV's wereldwijd uitbleef. Kopers in het E- en S-Klasse-segment bleken toch minder warm te lopen voor Hyperscreen-dashboarden en een anoniem uiterlijk. Het schrappen van de modellen uit de configurator markeert het definitieve einde van het losstaande 'EQ-merk'.









Benz is terug

Inmiddels heeft Mercedes zich herpakt. De nieuwe strategie: één model met een bekende naam als hybride en EV bouwen die ook nog eens is voorzien van sterke techniek. Het resultaat: de elektrische CLA wint de ene na de andere prijs en wordt goed ontvangen door het journaille . Mercedes moet alleen nog misschien even bij AMG binnenlopen om te vragen wat er bij het ontwerpen van de GT SUV is misgegaan.

Voor wie nu nog een EQE of EQA wil rijden: bij de dealers staan nog voorraadmodellen en jong gebruikte exemplaren. Maar het tijdperk waarin Mercedes dacht dat een elektrische eivorm voor een ton de norm zou worden, is officieel voorbij. Het merk kiest nu de juiste eieren voor zijn geld.

Via AMuS

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