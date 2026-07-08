Nieuwe CLA AMG is in aantocht, maar kun je er ook mee revven?

Deze week worden vooral onbetaalbare hypercars onthuld, maar gelukkig heeft Mercedes ook nog een dikke auto voor de 'gewone man'. Ze presenteren morgen namelijk een nieuwe instap-AMG. Vandaag lichten ze alvast een tipje van de sluier op.

AMG deelt een teaserfoto, met de tekst ‘Born For The Thrill Seeker’. Verder laten ze nog niks los, maar als we het plaatje wat lichter maken zien we overduidelijk een CLA. We kijken hier dus naar de opvolger van de CLA 35 en/of 45 AMG. Dit wordt het nieuwe instapmodel van AMG, aangezien de A-Klasse voorlopig van het toneel verdwenen is.

Elektrisch…?

De hamvraag is: wordt het benzine of elektrisch? De CLA wordt geleverd met zowel een verbrandingsmotor als een elektrische aandrijflijn, dus het kan in theorie kan twee kanten op. Maar we moeten jullie helaas uit de droom helpen: hoogstwaarschijnlijk wordt het een EV. Het feit dat we geen ‘Turbo 4Matic’-badge op de zijkant zien is al een belangrijke weggever.

Verder ziet deze auto er wel uit als een typische AMG, met Y-spaaks velgen, rode remklauwen en matzwarte lak. Kortom, een foute patserbak, precies zoals de doelgroep het graag ziet. Het is alleen maar zeer de vraag of zij op een EV zitten te wachten. Dat kunnen we ons eigenlijk niet voorstellen, want daarmee kun je niet revven op de Meent.

Aan het vermogen zal het verder niet liggen. De CLA 350 4Matic levert al 354 pk, dus reken dat de AMG daar ruim boven gaat zitten. Volgens de geruchten zou de CLA AMG zo’n 500 pk krijgen. Als het goed is krijgen we morgen alle antwoorden, want dan wordt de nieuwe AMG al onthuld. Mercedes laat ons gelukkig niet lang in spanning zitten.

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