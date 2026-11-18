Zo nu en dan verschijnt er een Mercedes op een veiling die je niet iedere dag tegenkomt. De SLR McLaren Stirling Moss van een tijdje geleden is daar een mooi voorbeeld van. Maar Mercedes laat nu iets gaan dat je zelfs met een goed gevulde bankrekening jarenlang niet kon kopen. En de kans is groot dat je deze auto nog nooit hebt gezien.

De Mercedes C 111

De auto in kwestie is een Mercedes C 111. Een nogal bijzondere, aparte maar vooral vooruitstrevende supercar die in 1969 werd geboren om alle technische ambities van Mercedes aan de wereld te laten zien. De auto heeft een nogal opvallend uiterlijk en heeft eigenlijk alles wat een supercar uit die tijd moest hebben. Een ietwat wigvormige carrosserie, klaplampen, vleugeldeuren en een aparte motor.

Mercedes bouwde in totaal vijf belangrijke uitvoeringen van de C 111. De eerste uit 1969 was de C 111-I. Deze had een Wankelmotor met drie rotors met 280 pk en haalde een topsnelheid van 260 km/u. Een jaar later kwam de C 111-II, met een ietwat vernieuwd ontwerp en een Wankelmotor met vier rotors die 350 pk leverde. Daarmee kon deze Mercedes zelfs een snelheid van 300 km/u aantikken.

Daarna werd het project overhoop gegooid. De C 111-II D uit 1976 ruilde de Wankelmotor in voor een vijfcilinder turbodiesel en werd ingezet om snelheidsrecords te slopen. De C 111-III uit 1978 kreeg een nog veel gestroomlijnder body en was ook een diesel-recordauto. Het slotstuk was de C 111-IV uit 1979. Die kreeg een 500 pk sterke twin turbo-V8 en bereikte op het circuit van Nardò een krankzinnige snelheid van maar liefst 403,978 km/u. Een bijzondere auto dus, dat is wel duidelijk.

Het exemplaar dat nu wordt geveild, is de C 111-II met intern nummer 33. Deze zag in 1970 het licht en kreeg in augustus van dat jaar de 2,4-liter Wankelmotor met vier rotoren.

De auto werd gebruikt voor allerlei verschillende technische tests, onder meer op het circuit van Hockenheim. Ook het ABS-systeem werd ermee getest, al werkt dat tegenwoordig niet meer. In 1972 verscheen de C 111 bovendien in de eerste Duitse editie van Playboy.

Blanco cheques waren niet genoeg

Je kan je vast voorstellen dat deze auto best gewild was. Sterker nog, het ding was zo gewild dat geïnteresseerden zelfs blanco cheques naar Mercedes stuurden. Zonder succes want de fabrikant verkocht nooit een exemplaar. De ontwikkeling van de Wankelmotor werd uiteindelijk in 1976 beëindigd. Problemen met betrouwbaarheid, duurzaamheid en brandstofverbruik speelden daarbij een rol, net als de oliecrisis van 1973.





Nu gaat Mercedes dus voor het eerst overstag. Op 3 februari 2027 wordt de C 111-II geveild door RM Sotheby's in het Palais du Louvre in Parijs. De opbrengst gaat naar het project Mercedes-Benz Museum 2.0, waarmee het merk zijn museum in Stuttgart wil moderniseren en ook digitaal toegankelijker wil maken.

De vergelijking met de Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé ligt natuurlijk een beetje voor de hand. Die werd in 2022 voor maar liefst 135 miljoen euro verkocht en is daarmee een van de duurste auto's ooit. Nou dat record zal de C 111-II niet verbreken, maar verwacht geen koopje ofzo. RM Sotheby's schat de waarde op meer dan 25 miljoen euro.

En er is nog iets bijzonders: Mercedes heeft contractueel vastgelegd dat het de komende 25 jaar geen andere C 111 zal verkopen. Wie deze veiling mist, kan dus voorlopig fluiten naar een herkansing.