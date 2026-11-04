Mercedes trekt de stekker uit eigen laadpalen

Je bent vast wel bekend met de Fastneds en Ionity’s van deze wereld. Maar sommige autofabrikanten hebben ook een eigen netwerk. Tesla is daar natuurlijk het bekendste voorbeeld van. Maar je hebt ook bijvoorbeeld Porsche en Mercedes die zoiets aanbieden. Laatstgenoemde kapt ermee.

Mercedes-Benz wilde EV-rijders een premium laadervaring bieden met een eigen netwerk van snelladers. Dat avontuur was in Europa van korte duur . De Duitse autofabrikant heeft zijn laadstations verkocht aan de Franse laadprovider Electra. Daarmee trekt Mercedes na ongeveer drie jaar de stekker uit zijn eigen Europese laadnetwerk.

De verkoop aan Electra werd gecommuniceerd als een sterke samenwerking waarin beide partijen met elkaar optrekken. Maar eigenlijk is het gewoon een manier van Mercedes om netjes van het laadnetwerk af te komen, zodat deze gespecialiseerde partij de boel kan overnemen.

Het gaat om 374 snellaadpunten verspreid over 47 locaties. Die laadstations zijn inmiddels geïntegreerd in het netwerk van de Franse aanbieder. Mercedes heeft daarmee geen eigen laadlocaties meer in Europa. Het is ook geen heel gekke beslissing. Het aantal aanbieders van snelladers groeit gestaag in Nederland. Om het als merk op te boksen tegen de giganten als een Fastned en een Ionity is gewoon lastig.

Mercedes-rijders krijgen wel korting

Helemaal met lege handen komen Mercedes-rijders niet te staan. Electra wordt een Premium Partner van Mercedes-Benz en biedt bestuurders van elektrische modellen korting op laadsessies. Die samenwerking geeft toegang tot meer dan 5.000 laadpunten op ongeveer 800 locaties in verschillende Europese landen. Alleen Ionity staat binnen het partnerprogramma nog boven Electra.

Mercedes begon drie jaar geleden met grote ambities. Het doel was om tegen het einde van dit decennium wereldwijd meer dan 10.000 snellaadpunten te realiseren. Daarbij werden krachtige laadstations van Alpitronic gebruikt. Op verschillende locaties konden auto’s met maximaal 400 kW laden. Eerder dit jaar verschenen de eerste laadpunten met een vermogen van zelfs 1.000 kW. Toch mocht het niet baten. Tenminste, onder de vlag van Benz. Want Electra gaat vrolijk door.

In Noord-Amerika blijft het Duitse automerk voorlopig wel actief met een eigen laadnetwerk. In de Verenigde Staten beschikt het merk over 748 laadpunten op 80 locaties. In Canada zijn dat nog eens 62 laadpunten op acht locaties

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