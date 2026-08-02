Mercedes viert 30 jaar van een icoon, maar wij vangen bot

Sommige voertuigen die je elke dag op de weg ziet, zijn het bestek uit je besteklade. Je staat er niet bij stil dat ze er zijn en koesteren er ook geen gevoelens voor verder, maar je kan eigenlijk niet zonder. We hebben het dan over bedrijfswagens en eentje in het specifiek: de Mercedes Vito die 30 kaarsjes uitblaast. Eigenlijk gebeurde dat al vorig jaar, maar het wordt nu door één markt uitbundiger gevierd dan hier.

Denk je aan een Mercedes-bedrijfswagen, dan denk je wellicht aan de Sprinter. Dat is de opvolger van de Mercedes TN, die een kleiner broertje genaamd MB100 had. Nu de TN de Sprinter werd in 1995, moest ook de MB100 klaargestoomd worden voor de volgende generatie. De MB100 werd gebouwd in de Spaanse fabriek in Vitoria-Gasteiz en dus besloot Mercedes dit nieuwe middelgrote busje te vernoemen naar die fabriek. De Mercedes Vito was geboren en in plaats van een busje met stompe neus werd het een modernere bus met een schuine motorkap.

Zoals dat gaat was de Vito een Mercedes-achtige insteek op het idee. Compact en toch groot genoeg, zeer efficiënt en flexibel. Uitgevoerd met welbekende Mercedes benzine- en dieselmotoren. We willen toch één motor even uitlichten, dat was de V280. Die was niet van Mercedes, maar van Volkswagen en was de welbekende VR6. In 2.8 liter groot formaat goed voor 174 pk, maar wel dat bijzondere blok van Volkswagen. Ook in een Mercedes dus.

Mercedes Vito

En zo ging de carrière van de Mercedes Vito eigenlijk steeds door op een gebruikelijke manier. Drie generaties en vele uitvoeringen. Het is een vergelijkbare verdeling die je kent van andere merken: de Vito is de bedrijfswagen, met enkele of dubbele cabine. De versie met drie zitrijen heet Vito Tourer. Daarboven zit de Viano of V-Klasse. Dit is de basis van de Vito maar dan aangekleed met luxueuze zitplaatsen voor blits personenvervoer. Later volgden ook versies als de EQV, volledig elektrisch.

Het is ook die versie die nu uitmondt in de VLE, een nieuwe insteek voor het luxueuze personenbusje. Want die inzetbare basis van de Mercedes Vito blijkt dus uit te kunnen groeien tot iets compleet eigens. Kortom, dit alles is te danken aan de basis die in 1995 is gezet. Dat wil Mercedes natuurlijk niet onbesproken laten.

Vito 30th Anniversary

Daar wij een persbericht met een eerbetoon aan de Vito kregen vorig jaar, pakt Mercedes het in Australië rigoureuzer aan. Daar mag je een speciale versie van het feestvarken kopen. Oké, de Mercedes Vito 30th Anniversary is niet een extreem speciale aangepaste versie, maar je krijgt toch wat leuke opties. Voor een werkbus wel lekkere aankleding: 17 inch lichtmetaal, dakrails, stoelverwarming en natuurlijk speciale striping.

Die striping is een zwarte balk op de zijkant die met een beetje fantasie wat doet denken aan de 'Edition 1'-strepen op de betere AMG-modellen. In dit geval staat er 'Vito 30'. Helaas is de carrosseriekleur een wat saai grijs: een kleurtje had hier geholpen.

Onder de kap in principe goed nieuws: de Mercedes Vito 30th Anniversary maakt gebruik van de 2.0 liter viercilinder diesel met 239 pk en 500 Nm. Voor ons een bekende uitvoering, maar in Australië iets bijzonders. Deze '124 CDI' gaat gepaard met een 'normale' kofferbak en twee zitrijen. Volgens Mercedes Australië een flexibele en inzetbare configuratie voor dit feestmodel. Wel moet je er snel bij zijn, want de Vito 30th Anniversary wordt 'zeer gelimiteerd'. Alleen hoe beperkt, dat wordt niet bekend.

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