'In de toekomst lijken alle EV's op benzineauto's'

Ooit bestond er het idee dat elektrische auto's radicaal andere vormen konden aannemen. Doordat er geen groot motorblok voorin hoefde te liggen, ontstond er ruimte voor creativiteit en aerodynamische optimalisatie. Bij Mercedes zien ze in dat dit niet altijd goed hoeft te gaan.

De designers bij Mercedes lijken het pad naar aantrekkelijk ogende auto's weer langzaam teruggevonden te hebben. De meest recente elektrische modellen zien er weer als vanouds goed uit, op de Mercedes-AMG GT SUV na dan. Dat ding is enkel vanaf de zijkant relatief goed gevormd, de voor- en achterkant laten nogal te wensen over. Maar ook daar zijn ze zich in Stuttgart terdege van bewust. De toekomst wordt radicaal anders. Of eigenlijk, radicaal hetzelfde.

Is het een EV of een...

De Duitsers zijn namelijk voornemens om alle designrisico's die EV's bieden, vakkundig weg te schaven. Er komt geen enkele Mercedes-Benz meer van de band rollen die niet lijkt op een benzineauto. Sterker nog: in de toekomst kan je aan het ontwerp van een Merc niet meer zien welke aandrijflijn hij heeft. Met andere woorden: Mercedes gaat doen wat BMW al jaren doet.

Volgens chief technical officer Jorg Burzer van Mercedes-Benz is het bovenstaande nu eindelijk mogelijk. Hij stelt dat de batterijtechnologie nu ver genoeg is doorontwikkeld dat een acceptabele actieradius ook in een EV gebouwd kan worden die eruit ziet als een benzineauto.

"Met name voor voertuigarchitecturen met achterwielaandrijving kunnen we deze vooruitgang in de accutechnologie benutten om een manier te vinden om onze architecturen zo te ontwikkelen dat we met hetzelfde ontwerp geen concessies hoeven te doen aan de eisen van de klant", zegt hij. "Een van de doelstellingen is uiteraard om het ontwerp van elektrische auto’s en auto’s met verbrandingsmotor steeds verder op elkaar af te stemmen."

Verder optimaliseren

Nu heeft Mercedes overduidelijk al de eerste stappen in die richting gezet, maar daar blijft het niet bij volgens Burzer. De ontwikkelingen blijven komen, en dus kunnen de designers blijven optimaliseren. "We willen het nog meer laten samenkomen zonder afbreuk te doen aan de eisen van de klant op het gebied van zitplaatsen, ruimte en hoofdruimte, want een elektrische auto is altijd iets hoger vanwege de accu eronder."

"Als je daarbij in feite gebruik kunt maken van deze technologische vooruitgang op het gebied van accu’s, is dat ook heel belangrijk. Je beperkt de actieradius, je maakt die kleiner, en dan heb je meer vrijheid", legt hij uit, verwijzend naar bijvoorbeeld minder accu's in de voetruimte van de passagiers, waardoor deze minder met hun knieën achter hun oren hoeven te zitten.

900 kilometer actieradius

Aan de andere kant verwacht Burzer niet dat er wel een balans moet bestaan. Hij denkt dat er altijd gestreefd moet worden naar een actieradius van zo'n 800 tot 900 kilometer, ook als dat ten koste gaat van de ruimte in het interieur.

"Er zijn markten waar de laadinfrastructuur niet zo goed is als we die bijvoorbeeld in Europa, China of in grote steden en regio’s van de VS zien. Daar moeten we altijd rekening mee houden," zegt hij. "Het is niet zo dat we alleen maar auto’s ontwikkelen voor één regio of voor afzonderlijke markten. We moeten daar rekening mee houden, vooral als we producten op het gebied van elektromobiliteit willen stimuleren en aanbieden. Daarom denk ik aan zo’n 800 km, 900 km…"

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