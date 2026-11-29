De meningen over elektrische auto's zijn op z'n zachtst gezegd nogal verdeeld. De één zweert bij de stekkertrekker en de ander vindt het een emotieloze stofzuiger. Mercedes wil dat laatste groepje ook graag over de elektrische streep trekken en komt met een oplossing.

De Duitse autobouwer heeft een patent ingediend waarin het beschrijft hoe een EV "backfires" kan produceren. Laat jij het gaspedaal los of ram je de auto door zijn virtuele versnellingen, dan komt er een nepknal inclusief nepvlam uit de nepuitlaat. Als je wilt puft er ook nog een wolkje nevel achteraan. Gaaf.

Bij benzineauto's onstaan de welbekende pops and bangs doordat er brandstof in de uitlaat verbrandt. Mercedes wil precies dat effect creëren zonder dat er ook maar een druppel dinosap aan te pas komt. Er moet immers wel aan het milieu worden gedacht.

Een rookmachine in je uitlaat

Hoe dit systeem precies werkt? In een verchroomde buis, wat dus de uitlaat moet voorstellen, schijnen led- of laserlampjes schuin naar binnen. Het licht kaatst tegen de spiegelende wand en waait uit het open uiteinde, van blauw naar geeloranje.

Dat is echter maar een deel van de goochelshow. Het echte showelement is natuurlijk de nevel. Een klein tankje voedt een pompje en een verstuiver, gevuld met water, water met antivries, of een mengsel met glycol of glycerine. Dat kan je nog wel kennen van de rookmachines uit je plaatselijke discotheek. De druppeltjes vangen het licht, waardoor de "vlam" in de lucht achter de auto lijkt te hangen.

Hoe groot dat tankje van Mercedes is en hoe vaak je die zou moeten bijvullen, zegt het patent niet.

Allemaal voor de show

Mercedes speelt net als veel andere merken wel al met kunstmatige motorgeluiden. De elektrische Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé kan bijvoorbeeld een V8-soundtrack afspelen die is opgebouwd uit ruim 1.600 geluidsfragmenten van de oude AMG GT R. Daarnaast schakelt hij ook door negen nepversnellingen. Dat is misschien leuk als je in de auto zit, maar daar zie jij als toeschouwer bij een automeeting precies niets van. Voor die mensen heeft Mercedes dit patent geschreven.

Wederom gaat het hier om een patent, en die verdwijnen vaak in de grote patentkast waar nooit meer naar wordt gekeken. Maar wie weet.