Mercedes geeft hun minst sportieve model een sportversie

Los van of de naam nog iets van doen heeft met de echte autosport, hebben veel merken een Sport in de aanbieding. Soms verpakt in een afkorting als RS, maar Sport werkt vaak om het allemaal lekker, nou ja, sportief te laten klinken. Heden ten dage is het vooral het visuele gedeelte dat telt. Je kan namelijk ook gewoon een model Sport noemen en niks aan de motor doen. Een sportversie van de minst sportieve Mercedes doet precies dat.

Het Duitse merk lichtte recent al de Vito uit vanwege een ietwat verlate viering van 30 jaar Vito. Over zijn 30-jarige bestaan wordt bij de Mercedes Vito Sport-X niks gezegd. Wel over '130 years of transportation', wat slaat op het feit dat Gottlieb Daimler het idee van de eerste auto uit 1886 omzette naar de eerste vrachtauto van Daimler in 1896. Dat viert de Engelse tak van Mercedes Vans met de Vito Sport-X.

Vito Sport-X

Kijk, een busje is een busje. De Mercedes Vito moet bovenal praktisch en inzetbaar blijven, dus we hadden niet verwacht dat er een dikke V8 voorin werd gelepeld. Toch wordt er helemaal niks gedaan met de 2.0 liter diesel die je in de meeste Vito's vindt. De cool en sportief klinkende Mercedes Vito Sport-X heeft dus nog steeds 190 pk. Het betreft overigens enkel de crew cab Vito, dus de versie met dubbele cabine.

Dat gezegd hebbende, qua uiterlijk is het wel een dikke bus. De Mercedes Vito Sport-X krijgt AMG-achtige striping, een AMG-achtige voorbumper en zelfs AMG-achtige tweekleurige velgen. Je kan kiezen uit meerdere kleuren: Mercedes vond voor de persfoto's een grondlak afdoende, ook zijn natuurlijk wit, zwart en zilver een optie. Maar blauw, goud of rood is ook mogelijk.

Binnenin de Mercedes Vito Sport-X krijg je de meest luxueuze aankleding die je kan krijgen in een Vito, waardoor het voor een werkbus toch best een fraaie werkplek wordt. Niet in de laatste plaats vanwege half alcantara, half lederen stoelen met oranje stiksels. Net als vrijwel alles in de Vito Sport-X lekker sportieve aankleding, zonder dat het perse een supersnelle bus wordt.

Helaas voor mensen die een sportieve werkbus ambiëren blijft de Mercedes Vito Sport-X in het Verenigd Koninkrijk. De MS-RT-versie van de Transit is ook een Engels idee, dus er is markt voor. Wij krijgen de MS-RT sinds kort ook, mogen wij deze Vito dan ook?

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