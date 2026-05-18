Mercedes weigert gepantserde S-Klasse te verkopen aan Chinezen en Amerikanen

Er was een tijd dat iedere foute dictator en z'n moeder in een Mercedes 600 reed. En als we nog iets verder terug in het verleden gaan, was er ook een zekere Oostenrijker die in een Benz werd rondgereden. Anno 2026 is Mercedes echter een stuk selectiever met haar klanten.

De nieuwe Mercedes S 680 Guard – de gepantserde versie – wordt namelijk niet zomaar verkocht aan iedereen die een zak geld op tafel smijt. Klanten worden eerst gescreend voordat ze een Guard ‘mogen’ kopen. Mercedes wil dus niet meewerken aan het beschermen van foute figuren.

Niet voor Chinezen en Amerikanen

Het meest opvallende is echter dat Mercedes Chinese en Amerikaanse klanten per definitie weert. Met de oranje man aan het roer wordt de VS dus op één hoop gegooid met China (niet geheel onterecht). Omdat je de S 680 Guard kunt zien als een soort van militair product heeft Mercedes besloten om niet aan deze landen te leveren.









De Amerikanen missen nu wel wat, want de Guard is de enige reguliere S-Klasse die met een V12 wordt geleverd. De specificaties worden niet gecommuniceerd, maar in de Maybach levert deze motor 630 pk en 900 Nm. Met dergelijke cijfers komt deze loodzware kluis op wielen toch nog een beetje vlot van z'n plek.

Hoogste beschermingsniveau

Mercedes levert ook geen half werk met de bepantsering: de S 680 Guard is voorzien van VR10-bepantsering, het hoogste beschermingsniveau voor burgervoertuigen. Met deze auto ben je beschermd tegen zwaar geschut zoals AK-47’s, zware handgranaten en bermbommen. Mercedes is het enige merk dat dit niveau van bepantsering af fabriek biedt. BMW en Audi gaan niet verder dan VR9.

Om nog even terug te komen op de Chinezen en de Amerikanen: Mercedes verkoopt natuurlijk wel gewoon normale S-Klasses in deze landen. Dus zo principieel zijn ze nou ook weer niet. Maar bij gepantserde auto’s ligt het allemaal net wat gevoeliger. Dus zo zie je maar: niet alles is te koop.

