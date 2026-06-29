Mercedes grijpt hard in: personeelsbonus uitgesteld én langere werkweek

Als zelfs Mercedes-Benz begint te snijden in personeelsvoorwaarden, dan weet je dat de Duitse auto-industrie echt serieus de wind van voren voelt. We hebben het tenslotte over een merk dat jarenlang miljarden verdiende aan S-Klasses, AMG’s en SUV’s waar opties soms meer kosten dan een complete stadsauto. Toch klinkt de toon uit Stuttgart momenteel best wel grimmig. Mercedes gaat de werknemers namelijk niet alleen een bonus verplaatsen naar ergens volgend jaar, maar onderzoekt ook een leuke maatregel waar mensen waarschijnlijk licht chagrijnig van gaan worden: meer werken voor hetzelfde salaris.

Gratis extra uren

Volgens Duitse media schuift Mercedes een collectief afgesproken bonus, goed voor ongeveer 18 procent van een maandsalaris, door naar april 2027. Normaal wordt dat bedrag dus in juli uitgekeerd. Naast dat leuke nieuws heeft de Duitse autobouwer nog meer leuk nieuws voor de werknemers, namelijk een 35-urige werkweek upgraden nar een 40-urige werkweek. En nee, daar staat geen salarisverhoging tegenover. Als we daar de casio even bij pakken dan heb je het dus over 260 extra gewerkte uren per jaar. Dat zijn omgerekend meer dan zes volledige werkweken die werknemers er gratis en voor niets bij zouden krijgen. Je kan je vast voorstellen dat de ondernemingsraad er niet bepaald enthousiast van wordt.

Werknemersvertegenwoordigers noemen het voorstel een eenzijdige maatregel en stellen dat Mercedes concurrentievermogen niet simpelweg kan herstellen door personeel langer te laten werken voor hetzelfde geld. Dus dat is wel een heel makkelijke oplossing voor een ingewikkeld probleem.

Waarom Mercedes ineens de kaasschaaf pakt

Dat Mercedes zulke maatregelen overweegt, komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. De cijfers van 2025 zijn namelijk allesbehalve premium. De aangepaste operationele winst van Mercedes-Benz daalde van 8,7 miljard euro naar 4,8 miljard euro. Bijna gehalveerd dus. Ook op groepsniveau kreeg Stuttgart een tik. Daar zakte de winst van 13,7 miljard euro naar 8,2 miljard euro, een daling van zo’n 40 procent.

De boosdoeners zijn inmiddels bekend: importheffingen drukken op marges, EV’s verkopen minder hard dan gehoopt en in China krijgen Duitse premiummerken het steeds moeilijker. Lokale merken zijn namelijk niet meer alleen goedkoper, maar beginnen ook technologisch akelig dichtbij te komen. En misschien is dát wel de echte eye-opener.

Jarenlang leek Mercedes onaantastbaar. Maar als zelfs de fabrikant van S-Klasses en dikke AMG’s de kaasschaaf in het personeelsbestand zet, wordt één ding pijnlijk duidelijk: premium is geen garantie meer voor zorgeloze winsten. Zelfs niet met een ster op de neus.