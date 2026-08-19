Mercedes wordt ongewild weer hèt taximerk

Onder leiding van Ola Källenius wil Mercedes een merk zijn vol luxe, chique auto’s. Daarmee wil Benz afscheid nemen van het de oersaaie, ivoorkleurige taxi-imago. Spoiler alert: dat plan pakte net even wat minder rooskleurig uit dan gehoopt.

Toen de huidige E-Klasse (W214) werd geïntroduceerd, besloot te stoppen met de af-fabriek aangeboden 'Taxi-Edition'. Geen taxivoorbereidingspakketten dus, geen hufterproof kunstleer dat lekker lang meegaat en zeker geen kortingsacties voor ondernemers. Het plan werkte: waar Mercedes historisch gezien ruim 45 procent van de Duitse nieuwe taximarkt domineerde, stond het marktaandeel in de taxivloot van onze Oosterburen op een ronduit dramatische 5 procent (welgeteld 72 exemplaren in een half jaar). Mercs plek als doorsnee taxi werd ingenomen door BYD en diens Seal 6 DM-i Touring .

Mercedes komt terug op zijn beslissing

Uit berichtgeving van het Duitse Handelsblatt blijkt dat Mercedes de strategie weer omgooit. Wie als Duitse taxiondernemer nu een instap-diesel van de E-Klasse bestelt, krijgt maximaal 24 procent korting. Op de personenbusjes zoals de Vito Tourer haalt Mercedes 18 procent van de prijs.

De kortingsacties — die eigenlijk deze zomer zouden aflopen — zijn in allerijl verlengd tot eind dit jaar. Vooralsnog lijkt de actie te werken. Mercedes verdubbelde het aantal taxibestellingen, maar met circa 126 E-Klasses is het nog steeds een schijntje vergeleken met de 'gouden tijden' van vroeger.

En zo bouwt Mercedes voor de komende jaren weer aan het imago van taximerk, precies hetgeen dat Källenius wilde voorkomen. Tja, als Mercedes daarmee de bonnetjes kan betalen om AMG- en Maybach-apparaten te kunnen blijven maken, waarom ook niet?

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