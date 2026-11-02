Met 1.500 kW snelladen kan vanaf nu in Nederland. Hier moet je heen

BYD beloofde het al eerder dit jaar, maar nu is het een feit. Soort van. De Chinese autobouwer heeft namelijk de allereerste Flash Charger in Nederland neergezet. En dat klinkt natuurlijk leuker dan het in werkelijkheid is.

Bij de Europese lancering van de Denza Z9GT in Parijs eerder dit jaar, vertelde BYD het heugelijke nieuws dat met 1.500 kW snelladen niet alleen toch China beperkt blijft. De zogenaamde 'Flash Chargers' van het merk die dit mogelijk maken, zouden ook naar Europa komen. En zoals het BYD betaamt liet het ook destijds doorschemeren dat het niet doet aan op kleine schaal denken. Heel Europa moest bedolven gaan worden onder de T-vorminge laders.

Snel maar in de praktijk niet zo snel

Het duurde even, maar dan heb je ook wat, zullen we maar zeggen. De eerste Flash Charger in Nederland is namelijk een feit. Nabij het hoofdkantoor van BYD in hoofddorp kan je hem vinden. BYD heeft ook gelijk laten zien dat hij echt werkt. Er is inmiddels ten minste één Denza Z9GT aan gekoppeld. Deze bewees dat hij, zoals beloofd, binnen 9 minuten van 10 naar 97 procent kon laden.

Dat is helaas vooralsnog ook enige waar de lader goed voor is. De Denza Z9GT is namelijk de enige auto in Europa die van de extreem snelle lader gebruik kan maken. Het probleem is dat er daar maar drie van in Nederland rondrijden. Twee daarvan stammen uit 2024. Die zijn niet in staat om met de hoge snelheid te laden. Het overgebleven model stamt uit 2026 en stond dus als demo aan de lader. Ook verwachten we niet dat er op korte termijn veel Z9GT's bijkomen, aangezien voor meer dan een ton over de toonbank gaan. Om het anders te zeggen: we verwachten voorlopig geen lange rijden bij deze snellader.

70 snelladers erbij is winst

Nu zijn we een beetje te negatief, want de Flash Charger doet namelijk ook gewoon dienst als normale snellader. Dat betekent dat iedere EV met een geschikte CCS2-aansluiting er kan laden. De snelheid van 1.500 kW zal dan logischerwijs wel ver, heel ver buiten bereik blijven.

Met die informatie kan je de uitbreidingsplannen binnen Nederland alleen maar omarmen. BYD wil voor eind 2027 70 Flash Chargers in het land hebben staan. Daarbij helpt het dat de technologie van de Chinese autobouwer minder druk op het toch al piepende en krakende elektriciteitsnet uitoefend. De laders werken namelijk met een buffer die langzaam over de hele dag opgeladen kan worden. Er is dus geen extreem krachtige netaansluiting nodig om de hoge laadsnelheden te halen.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover