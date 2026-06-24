Audi draait het turbogat de nek om

Dat Audi nog niet klaar is met de dieselmotor blijkt wel weer met de nieuwe A6 Allroad en de Q7. Terwijl veel fabrikanten hun diesels langzaam uitfaseren, gaat de uitvinder van de TDI nog een stapje verder. Vorige week lanceerde Audi de vernieuwde A6 allroad en die komt er ook weer met een dikke diesel.

De nieuwe 3.0 V6 TDI levert 299 pk en 580 Nm, maar de interessantste specificatie staat niet in de vermogenscijfers. Audi voorziet de motor namelijk van een elektrisch aangedreven compressor die het bekende turbogat vrijwel moet elimineren. Volgens Audi draait die compressor op naar maar liefst 90.000 tpm in slechts 250 milliseconden.

Elektrische hulp voor de diesel

De V6 maakt gebruik van drie geëlektrificeerde systemen. Naast een startgenerator en de bekende MHEV Plus-techniek krijgt de motor ook een elektrische compressor. Die bouwt al druk op voordat de uitlaatgassen voldoende energie leveren om de turbo op snelheid te brengen.

Audi claimt dat de maximale turbodruk hierdoor bijna een seconde sneller beschikbaar is dan bij de vorige generatie. Dat was overigens ook wel nodig, want de vorige V6 TDI kon soms wat traag aanvoelen.

De druk loopt op tot 3,6 bar, waardoor de motor veel sneller aanvoelt dan je van een traditionele diesel zou verwachten. Die 3.6 bar (2,6 bar overdruk) is overigens ook best fors, het is ook weer meer dan bij de vorige generatie TDI’s.

Een autolengte winst

Audi onderbouwt dat met een opvallende vergelijking. In de eerste 2,5 seconden na het wegrijden zou de nieuwe A6 allroad bijna een volledige autolengte verder komen dan zijn voorganger. Het is wat marketingpraat, maar het laat ook zien waar de winst zit: niet zozeer in het topvermogen, maar in de directe respons vanaf stilstand.

Volgens Audi voelt de aandrijflijn daardoor meer als een elektrische auto. De elektrische compressor levert direct druk, terwijl de elektromotor van het MHEV-systeem tegelijkertijd een extra zetje geeft. Pas daarna neemt de dieselmotor het volledig over. De voordelen van een elektrische auto (snelle respons) gecombineerd met de range en het gemak van een diesel. Dat klinkt smakelijk niet waar?

Sneller dan de plug-in hybride

Het resultaat mag er zijn. De A6 allroad 3.0 TDI sprint in 5,4 seconden naar 100 km/u. Daarmee is de diesel zelfs een fractie sneller dan de nieuwe plug-in hybride, die 367 pk levert maar 5,5 seconden nodig heeft voor dezelfde sprint.

Misschien nog wel interessanter: Audi laat met deze techniek zien dat de dieselmotor nog altijd niet uitontwikkeld is. Terwijl veel merken afscheid nemen van de brandstof, probeert Audi juist een van de grootste nadelen van een diesel, het turbogat, definitief op te lossen.