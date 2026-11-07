Kun je met de goedkoopste Mercedes GLC EV comfortabel naar de wintersport?

Instapper. Best een eng woord eigenlijk. Je denkt meteen aan compromissen, een potentieel kale auto en prestaties waar je misschien helemaal niet blij van wordt. Is die gedachte terecht als het gaat om de elektrische Mercedes GLC 250 uit de Autoblog Garage?

De GLC 250 is momenteel de instapper van Mercedes-Benz als het om de elektrische GLC gaat. Maar eigenlijk is dat een oneerbiedig woord als je naar de specificaties kijkt. Een 800V-architectuur, 354 pk en een opgegeven actieradius van maximaal 646 kilometer (WLTP) is namelijk niet bepaald instapmateriaal. Er zijn elektrische auto’s die een stuk dikker zijn aangekleed, maar ondertussen minder te bieden hebben dan deze goedkoopste elektrische Mercedes GLC.

Met een elektrische auto naar de wintersport

Het wintersportseizoen staat voor de deur. Misschien ga je met kerst op pad of ergens in het voorjaar van 2027. De ontwikkelingen op het gebied van elektrische auto’s gaan ieder jaar lekker rap. Waar het voorheen nog kielekiele was om met een EV naar de sneeuw te rijden, is dat anno 2026 een stuk comfortabeler. Het meeste huiswerk hoef je tegenwoordig niet meer zelf te doen. De auto denkt steeds beter met je mee.

We namen de proef op de som met een verkenningstocht naar Oostenrijk in de Mercedes GLC 250 uit de Autoblog Garage . Toegegeven, de temperaturen zijn in november nog niet helemaal wintersportklaar. Met een graad of 5 in het dal is het nog wat te warm voor een écht ijzige test. Dat is wel iets om rekening mee te houden. Zodra de temperatuur richting het vriespunt of daaronder zakt, lever je namelijk wat actieradius in. Maar het is ook niet alsof we met 20 graden in Oostenrijk zaten. Doe met die informatie wat je wilt.

130 km/u of harder: wat blijft er over van de actieradius?

Wij zijn Autoblog en dat betekent dat we wel van doorrijden houden. Ook deze uiterst zinnige consumententest is uitgevoerd met een liefde voor een diepe rechtervoet. Die 646 kilometer WLTP mag je dus meteen loslaten. Wouter liet eerder al zien dat de WLTP-test in deze GLC niet heel realistisch is. Bovendien is onze duurtester uitgerust met fraaie AMG-goodies en grotere velgen, die eveneens wat van de actieradius afsnoepen.

Enfin, wat blijft er dan nog wél over? Is het treurig gesteld en sta je om de haverklap bij de snellader, of valt het allemaal wel mee? Ik zal je niet langer in spanning houden: dat laatste.

We vertrokken vanuit de omgeving van Rotterdam richting Vorarlberg (circa 900 km) met een accu die voor 100 procent was opgeladen. De auto gaf op dat moment een resterende actieradius van ongeveer 400 kilometer aan. Dat is dus de voorspelling van de auto zelf, gebaseerd op het eerdere verbruik en niet de theoretische WLTP-waarde.

Bij Arnhem gingen we via de A12 de grens over. Vanaf dat moment was het lekker doorrijden. Een kruissnelheid van minimaal 130 km/u, met hier en daar stukken van 150 en zelfs 160 km/u. Ook de topsnelheid van 210 km/u werd meermaals aangetikt, gewoon omdat het kan. Mijn ervaring met elektrische auto’s is dat de actieradius bij dergelijke snelheden flink kan instorten. Toch viel het me reuze mee hoe deze ‘instapper’ zich staande wist te houden.

Laden in Oostenrijk: geen probleem

De eerste laadstop volgde na 2,5 uur rijden, toen we ongeveer 300 kilometer hadden afgelegd. In circa 22 minuten is de batterij van 10-80% geladen. De tweede laadstop kwam na opnieuw zo’n 300 kilometer. Er moest toen nog ongeveer 300 kilometer worden afgelegd. De laatste etappe reden we wat rustiger, waardoor we zonder problemen onze eindbestemming bereikten. Voordat we naar het huisje gingen, maakten we nog een tussenstop bij de Lidl in het Oostenrijkse dorp voor wat boodschappen. Daar stond een snellader, waardoor we meteen wat extra juice in de accu konden gooien.

Op de bestemming zelf konden we niet laden, maar in het dorp waren genoeg openbare laadpalen te vinden. De heenreis nam circa 9 uur in beslag. Dat is niet heel veel langzamer dan dezelfde rit met een gemiddelde brandstofauto. Voor de terugreis konden we met een accu die voor 95 procent was opgeladen vertrekken. Prima geregeld!

MBUX: waarom doe je dit?

De terugreis verliep wat minder voorspoedig. Zowel op de heen- als terugreis maakte ik geen gebruik van Apple CarPlay, maar van MBUX. Het systeem van Mercedes maakt voor de navigatie gebruik van Google-data. Bovendien kan het rekening houden met de batterij- en accutemperatuur. Zo worden laadstops dynamisch voorgesteld en kan de accu worden voorverwarmd om tijdens het snelladen een optimale laadsnelheid te bereiken.

Dat liep niet helemaal lekker. De suggesties van MBUX vond ik op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Ik deed alsof mijn neus bloedde en liet me, puur voor deze test, leiden door het systeem. Een van de voorgestelde laadstops was bijvoorbeeld bij een snellader in een dorp. Daarvoor moest ik de Autobahn verlaten en werd ik maar liefst tien minuten van de snelweg weggeleid. Dat vind ik echt te ver en onnodig. Duitsland beschikt over een prima laadinfrastructuur. Ik had dan ook slimmere suggesties van MBUX verwacht als het om laadstops gaat.

Snelladen met 320 kW? Niet altijd dus

Dan het tweede probleem. Dat kan aan de laadpaal, de auto of een combinatie van beide liggen, maar het snelladen verliep tot twee keer toe niet naar behoren. Bij een 300 kW-snellader van Aral kwam de laadsnelheid niet boven de 109 kW uit, terwijl de accu behoorlijk leeg was. Dat klopt natuurlijk niet. De Mercedes GLC 250 kan onder ideale omstandigheden met maximaal 320 kW laden en die laadsnelheid heb ik bij andere laadpalen ook daadwerkelijk gezien.

De tweede keer ging het mis in Nederland. Bij een 400 kW-laadpaal van Fastned in Woudenberg bleef de laadsnelheid steken op 92 kW. In beide gevallen besloten we om slechts kort te laden en de accu bij een andere laadpaal verder op te laden tot 80 procent. Geen ramp, maar door de extra stops en het gedoe kun je zomaar een uur bij je reistijd optellen. En dat wil je natuurlijk niet.

Conclusie: een geslaagde verkenning

Ondanks de vreemde laadsuggesties van MBUX en de problemen bij de snelladers verliep de reis uiteindelijk voorspoedig. De Mercedes GLC 250 uit de Autoblog Garage is een uitstekende reisauto. Mede dankzij de luchtvering en dikkere ramen is de cabine heerlijk stil en een fijne plek om urenlang in te vertoeven.

Om antwoord te geven op de hamvraag: kun je met de goedkoopste Mercedes GLC EV straks comfortabel naar de wintersport? Jazeker! Maar ik zou wel even dubbelchecken waar je gaat snelladen en niet blind vertrouwen op de auto. Beide problemen zouden met een software-update opgelost kunnen worden. Bovendien kun je in MBUX instellen dat je alleen bij bepaalde laadnetwerken wilt laden. Daarmee kun je in principe ook een deel van de problemen die ik had voorkomen.

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