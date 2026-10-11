Met deze 10 dingen komt Volkswagen terug aan de top

Aan de vooravond van iedere autoshow was het vroeger vaste prik: we hadden de Group Night van de Volkswagen Group. Vroeger kregen we dan allemaal dikke Lambo’s, Porsches en Bugatti’s te zien. Tegenwoordig krijgen we een bak muesli en hebben we het over elektromobiliteit en het milieu. Het kan verkeren.

Voor de opening van de autoshow van Parijs organiseert de Volkswagen Group een presentatie en discussie met als thema“For Europe”. Alle “big guns” van VW zijn er: CEO Oliver Blume, Arno Antlitz, CFO & COO van de Volkswagen Group, Werner Tietz, maar ook Sébastien Martin, de Franse Minister voor industrie. Hoewel Volkswagen vooral heel Duits is, gaat de discussie over de Europese autoindustrie natuurlijk ook over de Franse autoindustrie.

Het is altijd moeilijk een complexe discussie en een aantal uitgebreide presentaties samen te vatten in een behapbaar artikel. Ik ga het toch proberen, maar dan in de tien punten die je zou moeten onthouden.

1. For Europe: samenwerken aan de toekomst van Europa

Europa beschikt over industriële kracht, technologische kennis en innovatievermogen. Het gaat erom wat we daarmee doen. Politiek en bedrijfsleven moeten de sterke punten van Europa bundelen en deze sneller omzetten in groei, toegevoegde waarde en werkgelegenheid.

Laat ik het zo stellen: de Chinese dreiging is reëel. China is groot, er worden veel subsidies aan de autoindustrie gegeven en ze hebben een voorsprong op het gebied van accu’s. Eigenlijk is de boodschap van VW: gooi de Europese industrie niet onder de bus.

2. Volkswagen begint bij zichzelf

Wellicht is dit nog het sterkste punt: de Volkswagen Group begint bij zichzelf. Ze verminderen de complexiteit, versnellen de besluitvorming en richten onze investeringen op technologieën en bedrijfsactiviteiten die groei en omzet stimuleren.

Er zijn al veel modellen en modelvarianten gesneuveld, zeker bij Audi. Maar het snoeien is nog niet klaar. Leuk is het overigens niet, er is geen enkele betaalbare cabriolet meer over binnen de groep.

3. Europa is de industriële thuisbasis van VW

Europa is voor de Volkswagen Group veel meer dan alleen een afzetmarkt. Europa is hun industriële thuisbasis. Natuurlijk zijn er fabrieken over de hele wereld, waaronder ook veel in China. At the end of day is VW wel een Duits (of Europees) bedrijf. Dus moet er vooral ook hier werkgelegenheid en economische waarde worden gecreëerd.

4. De Europese auto-industrie staat voor een drievoudige uitdaging

Auto's moeten in de toekomst elektrisch, daadwerkelijk Europees én betaalbaar blijven. Elk van deze doelstellingen is op zichzelf al ambitieus. Feitelijk kunnen we hier zien dat de EU te snel gaat en vooral ook landen als Nederland te graag voorop willen lopen.

Natuurlijk gaat de elektrificatie door, maar betaalbare mobiliteit is ook een groot goed. Werkgelegenheid ook.

5. Elektrisch rijden is nodig voor klimaatdoelstellingen

We gaan elektrisch rijden. De vraag is in welk tempo en of werkelijk 100% van alle auto’s elektrisch worden.

Zoals Volkswagen het verwoordt: “De overstap naar elektrisch rijden vindt echter plaats in een echte markt en verloopt niet volgens een rechte lijn. Daarom hebben we behoefte aan betrouwbare, consistente doelstellingen, maar ook aan meer flexibiliteit in de manier waarop we die bereiken.”

Morgen brandstofauto’s verbieden klinkt heel stoer. Maar gemeentes zoals Utrecht en Amsterdam die er het hardst om roepen, bestelden ook nog dieselvrachtwagens. Blijkbaar zijn de markt, het stroomnet en veel klanten er nog niet klaar voor.

Het cadeau van Trump (zo zien het in Iran natuurlijk niet) aan de wereld is dat brandstofprijzen zijn geëxplodeerd. Veel consumenten stemmen nog steeds met hun portemonnee en de dure benzine helpt de verkoop van EV’s prima op gang.

6. CO2-regelgeving moet vroege investeringen belonen

Dit is een interessant punt wat de Volkswagen Group maakt. Het moet mogelijk worden om betere prestaties dan vereist in eerdere jaren te verrekenen met de doelstellingen voor latere jaren.

Als een fabrikant in 2028 en 2029 meer elektrische auto's verkoopt dan nodig is om aan de CO₂-regelgeving voor die jaren te voldoen, moeten deze extra verkochte auto's kunnen meetellen voor het behalen van de doelstellingen in de periode 2030 tot en met 2032.

Dit stimuleert fabrikanten om al in een vroeg stadium meer elektrische auto's te verkopen, zelfs wanneer die financieel minder opleveren.

Tegelijkertijd kan dit miljarden euro's aan boetes voorkomen, evenals de noodzaak om zogeheten poolingovereenkomsten aan te gaan met buitenlandse concurrenten, bijvoorbeeld uit China. In de CO2-pool overeenkomsten kopen fabrikanten als het ware CO2-kredieten van andere fabrikanten om zo de doelstelling te halen.

7. Made in EU moet daadwerkelijke waardecreatie belonen

Tesla had ooit een “fabriek” in Tilburg. Meer dan een accupakket onder een Model S schroeven, dat is niet werkelijk “Made in EU”. Tesla heeft dat inmiddels ruimschoots gecompenseerd met hun Berlijnse gigafabriek, maar je snapt het punt.

BYD gaat bijvoorbeeld auto’s “bouwen” in Hongarije, maar we weten nog niet wat dat exact gaat voorstellen. Natuurlijk preekt Volkswagen hier voor eigen parochie, maar heel gek is het niet wat ze willen: Bedrijven die in Europa onderzoek doen, producten ontwikkelen, investeren en produceren, moeten daar een duidelijk voordeel van ondervinden.

Een duurzame 'Made in EU'-strategie moet daarom rekening houden met de volledige industriële waardeketen en niet uitsluitend kijken naar de herkomst van afzonderlijke onderdelen.

Overigens is dit wel weer een bureaucratisch ramp in wording, hoe ga je dit in godsnaam vaststellen.

8. De Fleet Booster: Europese productie met open internationale handel

De Duitse fabrikanten produceren zelf ook wel wat auto’s in China, de USA of elders. Met “Made in EU” schieten zichzelf potentieel in de voet. Dus komen ze met een voorstel. De zogenaamde Fleet Booster: wanneer 70 procent van de auto's die een fabrikant in de EU verkoopt aan de 'Made in EU'-criteria voldoet, moet het volledige modellenaanbod van die fabrikant kunnen profiteren van de bijbehorende voordelen en subsidies.

9. Electric Urban Car Family is een Europees succes

Natuurlijk zijn ze trots op ID.Polo, ID.Cross. Epiq en Raval. Die auto’s zijn (relatief) betaalbaar en zijn ontwikkeld in Europa, geproduceerd in Europa en bestemd voor Europese klanten. De eerste verkoopcijfers zijn zeer bemoedigend, deels met dank aan de oorlog met Iran. Hoe dan ook: er zijn bijna 150.000 orders genoteerd en daar zijn ze in hun nopjes mee.

10. Europese batterij-industrie heeft gerichte productiesteun nodig

Een concurrerende Europese batterij-industrie heeft effectieve ondersteuning van de productie nodig, vooral tijdens de cruciale fase waarin de productie wordt opgeschaald.

Europa kan leren van internationale voorbeelden en geschikte stimuleringsmaatregelen aanpassen aan de eigen Europese omstandigheden. Zet de subsidiekraan maar open dus. Deze is lastig, want het maakt de industrie ook lui.

PS: Omdat jullie het tot het einde van dit politieke/ economische/ achtergrond stuk hebben gered, een kleine bonusvraag. Op de foto staan designers van Cupra, VW en Skoda. Kunnen jullie raden wie bij welk merk hoort?