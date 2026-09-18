Met deze auto gaat Hyundai de Range Rover Electric slopen

We hebben er allemaal heel lang op gewacht, de Range Rover Electric. Eindelijk is de auto er, maar de concurrentie zit niet stil. Met deze luxe EV maakt Hyundai de hele Range Rover Electric overbodig. Of toch niet? Hij kost in ieder geval de helft.

Laten we maar eens beginnen met de prijs. Een Range Rover Electric kost in Nederland 166.027 euro. Deze Hyundai heb je voor ongeveer de helft van het geld, namelijk 79.995 euro. Maar krijg je dan evenveel waar voor je geld?

Hyundai Ioniq 9 Calligraphy Black Ink

Hyundai breidt het aanbod van de Ioniq 9 uit met de Calligraphy Black Ink uitvoering. Het nieuwe topmodel van de Ioniq 9. Als je naar de auto kijkt in zijn stemmig zwarte uitmonstering, dan lijkt hij niet onder te doen voor de eerder genoemde Range Rover Electric. De grote vraag is natuurlijk of dat bij nadere bestudering ook zo is.

Eerst maar eens de techniek. De Hyundai heeft een batterijpakket van 110,3 kWh aan boord en de Range Rover een 118,5 kWH batterij. Qua rijbereik halen ze beiden de 600 kilometer volgens de WLTP-cyclus. Dus daar doen ze niet onder voor elkaar. Ook zijn beide auto's voorzien van 800 volt techniek.

Vermogen dan. Hier wint de Range Rover met maximaal 550 pk tegenover de de maximaal 429 pk van de Ioniq 9 AWD+ variant. Kijken we naar het koppel, dan wint de Range Rover hier ook ruim met een voorsprong van meer dan 200 Nm.

Qua snelladen doen ze op papier niet onder voor elkaar. De Range Rover Electric kan snelladen tot maximaal 350 kW, net als de Hyundai. Van 10 naar 80 procent kan in respectievelijk 22 en 24 minuten. Dat ontloopt elkaar niet veel. Qua ruimte wel. De Ioniq 9 is verkrijgbaar met een derde zitrij en dus kun je de auto kopen met zeven stoelen. Al heeft de vandaag besproken Calligraphy Black Ink er optioneel ook zes. Klap je die derde zitrij neer dan kan de kofferruimte van de Hyundai zomaar 1.323 liter bagage slikken.

Beide merken bieden vijf jaar garantie, al heeft Range Rover een maximum van 150.000 kilometer en Hyundai niet.

Uitrusting

De precieze uitvoeringen van de Range Rover Electric zijn nog niet bekend. We weten wel dat de meest luxe Ioniq 9 zwarte 21 inch lichtmetalen velgen heeft, een matzwart Hyundai logo op de neus en een hoogglans zwarte sierlijst achterop heeft.

Het interieur is bekleed met zwart Nappa-leer en ook het stuur is voorzien van leer. De dashboardafwerking is van echt zwart aluminium. Overigens kun je de auto kopen in de Abyss Black Pearl kleur die je op de foto's ziet, of in het Serenity White Pearl.

Nou zeg het maar, gaat Hyundai met de Ioniq 9 Calligraphy Black Ink uitvoering de Range Rover Electric bij voorbaat al slopen? Is de Range Rover Electric de dubbele prijs waard?