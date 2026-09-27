Met deze auto’s gingen jullie zelf op vakantie!

We hebben al de vakantiespots van deze zomer behandeld in twee delen, maar minstens zo interessant zijn de auto’s die jullie zelf onder je kont hadden. Daarom hebben we - zoals beloofd - nog een lijstje met de auto’s waarin de Autoblog-lezers deze zomer op pad gingen.

@victor_oostdam

Een BMW Z4 en een mooie bergweg, wat wil een mens nog meer? Victor had deze zomer niks te klagen, want hij was met een BMW Z4 sDrive30i van de laatste generatie in het noordoosten van Italië te vinden. Als de auto daar nog niet tot z'n recht komt weten wij het ook niet meer.

@Nick Poel

Nick ging met de gezinsauto op vakantie, maar dat was gelukkig wel een leuke auto: een Cupra Leon ST VZ Performance. Daarom koos Nick de toeristische route om op zijn eindbestemming (Monaco) aan te komen. Dat betekent: zoveel mogelijk via de Alpen. Dit leverde mooie plaatjes op en ongetwijfeld het nodige rijplezier. Nick wist zelfs een groepje Porsches aardig bij te houden met zijn Cupra.

@twinspark

Voor onze jonge lezers: de Ford Puma was ooit een compact sportwagentje in plaats van een crossover. @twinspark ging op de bonnefooi met zijn Ford Puma op pad en kwam via de Stelviopas in de buurt van Pesaro terecht, waar hij deze zomer op een camping heeft gewerkt. Dat klinkt als een mooi avontuur!

@sprins

Deze inzending is afkomstig van niemand minder dan voormalig Autoblog-coryfee Sacha. Lezers van het eerste uur weten vast nog wel dat hij een lichte voorkeur had voor Mercedes. Dat is niet veranderd: deze zomer was Sacha in de Zwitserse Alpen te vinden met een SLS AMG en een bevriende Porsche. Daar worden we toch wel een heel klein beetje jaloers van.

@MitchB

Je verwacht het niet, maar BMW is goed vertegenwoordigd onder de Autoblog-lezers. Zo was Mitch op pad met een dikke 3 Serie. Een chique uitgevoerde 340i Touring, om precies te zijn. Dat is natuurlijk de Autoblog-vakantieauto bij uitstek. De B58 kwam volgens Mitch goed van pas om alle wielrenners in te halen op de Großglockner.

@harmeng

Het is weliswaar niet zijn eigen auto, maar Harmen had deze zomer een mokerdikke Range Rover SVR onder zijn kont. Hij maakte met deze auto een epische tocht door de Verenigde Staten, via onder meer Las Vegas, Yosemite National Park en Joshua Tree National Park. Hoe vet is dat? Op wat kleinigheidjes na, bleef de Range Rover nog heel ook gedurende de roadtrip van 6.500 kilometer. Zelfs toen het kwik steeg tot 45 graden. Hoezo onbetrouwbaar?

@officiallucasvisuals

De meeste mensen maken een roadtrip en schieten toevallig wat mooie plaatjes, maar bij Lucas was het andersom: hij maakte deze roadtrip speciaal om deze foto's te maken. Eerlijk is eerlijk, hij heeft de locatie wel goed uitgekozen. Neuschwanstein in het uiterste zuiden van Duitsland is een van de mooiste kastelen van Europa. Het leverde Lucas naast mooie foto’s ook een leuke trip van 1.800 kilometer op.

@lambo560nl

We begonnen het artikel met een BMW en we sluiten ook af met een BMW. Terwijl alle andere Autoblog-lezers door de Alpen scheurden, ging @lambo560nl juist naar het noorden. Hij bracht namelijk een bezoekje aan het altijd mooie Noorwegen. Een BMW X3 is dan een prima vervoersmiddel en hij kon nog gratis laden op zijn vakantieadres ook.

Winnaars

Dan is het nu toch echt tijd om een punt te zetten achter de vakantieartikelen. Maar dat doen we natuurlijk niet zonder de winnaars van de Autoblog-strandlakens bekend te maken. De winnaars zijn... @anoniemautofan, @GulliNL en @escher93. Gefeliciteerd!

Dat de actie is afgelopen betekent natuurlijk niet dat je foto's niet meer welkom zijn. Dus heb je zelf nog vakantiespots die je graag wil delen, schroom niet om ze te uploaden op Autoblog Spots! En je maakt alsnog kans om in de prijzen te vallen, want zoals elke maand verloten we een bol.com cadeaubon ter waarde van €100 onder de uploaders!

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