Met deze dieselbeuker op Marktplaats voor een prikkie naar Zuid-Europa

Het is zomervakantie en dan speuren we natuurlijk voor jou door de krochten van Marktplaats voor de ideale vakantie auto om nog voor een prikkie af te reizen naar Zuid-Europa. Deze dieselbeuker voldoet aan alle eisen: goedkoop, ruim en hij heeft een geldige APK!

Als je het te warm vindt voor een cabriolet met deze hittegolven, dan is deze vakantieauto misschien iets voor jou. Voor een prikkie tik je deze dieselbeuker op de kop en kun je met vijf man en bagage op één tank naar Zuid-Europa rijden. Daar is tanken dan ook meteen weer stukken goedkoper!

Waar hebben we het over?

Nou dat is helemaal niet verkeerd hoor! We hebben het hier over een Ford Focus Wagon 1.6 TDCI Ghia. Dat Ghia staat voor luxe. In 2009 betekende dat deze Focus Wagon automatische airconditioning aan boord heeft, een audioinstallatie met CD-speler, een automatisch dimmende binnenspiegel, elektrische ramen, een lederen stuurwiel en een lederen versnellingspook.

Ook aan de buitenkant was de auto "Ghia". Met de nadruk op WAS. Want er horen 16 inch lichtmetalen wielen onder, staat ook in de advertentie, maar op de foto's zien we veel, maar geen licht metalen wielen. Er is een elektrisch schuif-/kanteldak aanwezig, verwarmbare buitenspiegels en de voorruit is zoals het hoort bij een Ford verwarmd.

Qua veiligheid heeft ie airbags, ABS, cruise control, een regensensor en ESP. De APK is nog goed tot 17 oktober 2026, dus wie houd je tegen? De 1.6 TDCI had origineel 109 pk en na 326 duizend kilometer ervaring zouden er nog genoeg paarden over moeten zijn voor een zomer vol plezier.

Wat kost dat dan?

Ik beloofde een koopje van de week, en dat is het ook. Diesels zijn niks meer waard, dus dit "inruilkoopje" zoals de adverteerder het noemt, is voor 699 euro al van jou. Deel je de aankoopprijs met vier vrienden dan kost het je nog geen 140 euro per persoon. Kun je niet voor vliegen en een auto huren.

Tanken is in Nederland misschien duur, maar als je naar Spanje rijdt kost het niet veel. Oké de wegenbelasting is duur, maar je kunt de auto ook gewoon weer verkopen na je vakantie of naar de sloop brengen. Ben je nog goedkoper uit dan vliegen. Koop dan?