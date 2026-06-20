Met deze dikke auto’s kwamen bezoekers naar de Historic GP op Zandvoort

We trotseerden gisteren de hitte om aanwezig te zijn bij de Historic Grand Prix op Zandvoort. Deels om de nieuwe BMW M Neue Klasse Concept in het echt te bekijken en natuurlijk om te genieten van old school racewagens. Maar daar gaan we het in dit artikel allemaal niet over hebben. We nemen jullie mee met een rondje over de parking. Daar stonden namelijk ook de nodige pareltjes.

Alfa Romeo Giulia GTAm

Wat dacht je bijvoorbeeld van een Giulia GTAm? Van de GTA(m) staan er in totaal maar 11 op Nederlands kenteken. Dit is de laatste aanwinst, die in april werd geïmporteerd. Het betreft een GTAm, dus dat betekent: geen achterbank.

Porsche 992 Dakar

Op de parking zijn niet alleen Nederlandse kentekens te vinden. Veel van de deelnemers komen namelijk uit buitenland. Zo troffen we deze 992 Dakar aan op de parking, met de bekende Rothmans… eh… Roughroads-livery. Passend vervoer om naar een historische grand prix te rijden.

Mercedes SLK 55 AMG

Niet de duurste auto van de parking, maar wel een auto die je niet vaak tegenkomt: de SLK 55 AMG. Een 5,4 liter V8 in een compacte roadster was 20 jaar geleden al bijzonder en vandaag de dag is deze combinatie helemaal ondenkbaar. Dit betreft ook nog eens een origineel Nederlands exemplaar.

Toyota Supra

Wat je misschien niet verwacht tegen te komen op de parking is een gepimpte Supra, maar ook dit is een bijzondere spot. In tegenstelling tot de Mk4 is de Mk5 vaak nog standaard, maar dat geldt niet voor dit exemplaar. Deze Britse Supra is aangepakt met een bodykit, Volk Racing-velgen en wie weet wat er onderhuids nog is aangepast.

Alfa Romeo Junior Zagato

Uiteraard waren er ook wat gave klassiekers te vinden op de parking. Deze Junior Zagato bijvoorbeeld. Het gaat hier om een 1300, met een 1,3 liter viercilinder onder de kap. Later kwam er ook nog een 1600. Van de 1300 zijn er maar 1.108 gebouwd, dus dit is een topspot.

Maserati GranTurismo Sport

Iedereen is het erover eens dat de GranTurismo een prachtige wagen is, maar helaas zijn ze vaak uitgevoerd in saaie kleuren. Zo niet dit exemplaar. Deze GranTurismo is uitgevoerd in een donkerrode kleur die perfect bij de auto past. Het gaat hier ook om een Sport-uitvoering, met de dikke voorbumper van de MC Stradale. Wat een plaatje!

Audi RS5 Avant

Wie heeft er de nieuwe Audi RS5 zo asociaal geparkeerd? Dat is onze eigen Wouter, die de auto keihard aan het testen is. En ja, die Bentley kan nog gewoon weg, maak je geen zorgen. Aangezien het hier om een rijk uitgeruste persdemo gaat, hangt er een prijskaartje van € 154.915 aan deze auto. Dat is toch een flink stuk hoger dan de scherpe vanafprijs van 120 mille.

Porsche 992.2 Carrera GTS

De gloednieuwe Carrera GTS was ook een echte eye-catcher op de parking, met zijn vlagele kleur. Je denkt misschien dat dit een PTS-kleur is, maar nee: Cartagena Geel is een kleur die sinds de facelift gewoon in het normale kleurenpalet zit. Toch zijn er niet veel mensen die hiervoor kiezen. Jammer, want het staat deze Carrera GTS verdraaid goed. Sinds de facelift is de GTS trouwens in één oogopslag te herkennen aan de lamellen in de voorbumper. Dat heeft de Turbo ook, maar de gewone Carrera (S) niet.

Lotus Evora GT430

Er zijn de jaren heen heel wat varianten geweest van de Lotus Evora, maar deze GT430 is de dikste van allemaal. Met 430 pk was dit destijds de snelste straatauto die Lotus ooit gebouwd had. De topsnelheid is 280 km/u (als het een handbak is) of 306 km/u (als het een automaat is). We zijn vergeten door het raampje te kijken om dat te checken, sorry. Van de GT430 zijn er maar 60 gebouwd, dus dit is een absolute zeldzaamheid.

Ga je dit weekend ook benzine snuiven op de Historic GP? Of misschien ben je al geweest? Schroom dan niet om je eigen foto’s te delen op Autoblog Spots!

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