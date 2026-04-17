Met deze drugs worden automobilisten het meest betrapt

Glaasje op laat je rijden. Dat waren nog eens overzichtelijke tijden. Niet drinken en rijden. Maar alcohol is allang niet meer het enige probleem achter het stuur. Rijden onder invloed van drugs is ook levensgevaarlijk en de overtreders houden het dan meestal niet bij één pilletje.

Rijden onder invloed van welke drugs dan ook is niet alleen spelen met je eigen leven, maar ook met dat van andere mensen. Niet doen dus. Nou ja dat lijkt me logisch, maar kennelijk is de praktijk anders. Sterker nog, de totaalmalloten die met drugs op achter het stuur kruipen doen dat in twintig procent van de gevallen ook nog eens met een cocktail van twee, drie of zelfs vier soorten drugs tegelijkertijd.

Deze drugs is het populairst

Het Nederlands Forensisich Instituut (NFI) publiceert vandaag een analyse van ruim 64 duizend foor de politie ingestuurde bloedmonsters. Daaruit blijkt dat van de monsters die positief testten op verdovende middelen maar liefst 71 procent high is van THC (cannabis). Op de tweede plaats staat speed en XTC (amfetamines) met 30 procent, cocaïne op nummer drie met 15 procent en GHB op de vierde plek met 6,8 procent.

Eén op de vijf gevallen werd er dus een cocktail aan verdovende middelen gevonden. Meestal ging het om de combinatie van THC met amfetamine of cocaïne, of GHB met amfetamine.

VERBOTEN

Nou geen nieuws natuurlijk dat dit allemaal strikt verboden is. Nou is het wel zo dat er pas vanaf 2017 grenswaardes in de Wegenverkeerswet staan. Sindsdien heeft het dus ook zin om te testen en stijgt het aantal monsters dat wordt ingestuurd naar het NFI. Daardoor kunnen ze dus betere analyses maken nu.

Nog wat feitjes dan, zijn we gek op. Van alle aangehouden bestuurders was 92 procent man (of identificeerde zich zo???) en gemiddeld was die man 29 jaar. Twee op de drie testten positief op het gebruik van één of meerdere drugs na verdenking van de politie op rijden onder invloed. Verder viel op dat jongere verdachten, onder de 26 jaar, vaak THC in hun bloed bleken te hebben. Het gebruik van cocaïne en amfetamine neemt juist toe naarmate de bestuurders ouder zijn.

Nou gewoon maar niet doen he? Niet drinken en rijden, maar ook geen drugs en rijden. Asociaal en levensgevaarlijk.