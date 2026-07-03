Deze dikke EV is niet te koop in Nederland, maar staat wel op Marktplaats

Met een elektrische crossover ben je niet snel uniek in Nederland. De kans is groot dat je onderweg nog tachtig dezelfde auto’s tegenkomt. Op Marktplaats hebben we echter een elektrische crossover gevonden die wél bijzonder is.

Dit is namelijk een EV die helemaal niet in Nederland wordt geleverd: de Cadillac Lyriq. Deze auto is al sinds 2022 op de markt en was destijds de eerste EV van Cadillac. In sommige andere Europese landen, zoals Duitsland en Frankrijk, is deze auto wel te krijgen, maar in Nederland moet je het van de grijze import hebben.

Fraai uitgevoerd

De neus van de Cadillac Lyriq is misschien een beetje smaakgevoelig, maar verder is het een strakke en moderne verschijning. Dit exemplaar is ook nog eens fraai uitgevoerd, in donkerrood met zilverkleurige velgen. Hiermee val je echt wel in positieve zin op tussen de Volkswagen ID.4’s en de Tesla Model Y’s.

















De specificaties zijn op zich ook niet verkeerd. Dit is de AWD-versie met twee elektromotoren, die samen goed zijn voor 526 pk. De range bedraagt 530 kilometer volgens de WLTP. Daarmee is deze Cadillac niet het toppunt van efficiëntie, aangezien er een 102 kWh accu nodig is om deze range te halen. Maar goed, Amerikanen en efficiëntie is nooit een goede combinatie geweest. En 530 kilometer is 530 kilometer. Misschien ook nog even goed om het formaat te vermelden: de Lyriq is op 4 millimeter na 5 meter lang. Oftewel: een mid-size SUV, naar Amerikaanse begrippen.

Prijs

Dit exemplaar dateert uit 2025 en heeft 11.500 kilometer op de teller staan. De kop is er dus vanaf, maar toch valt de prijs nog tegen. Deze Lyriq staat voor € 59.950 te koop op Marktplaats. Heel gek is die prijs ook weer niet, want nieuw is dit gewoon een prijzige auto. De vanafprijs in Duitsland bedraagt € 83.000. Dit is dus een afschrijvingskanon van de bovenste plank, maar daar zullen we het verder niet over hebben. Wees eens origineel en koop deze Cadillac!

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