Met deze politiecontrole zijn we het wél eens

In je t-shirt op de motor kan je niet alleen geld kosten, maar ook je huid. Als je mazzel hebt.

Met dit weer is een motor natuurlijk heerlijk. Jas uit, T-shirt aan en lekker wat verkoeling pakken. In België kun je dat alleen beter niet doen, want daar is beschermende kleding op de motor gewoon wettelijk verplicht.

De politie controleerde daar afgelopen week speciaal op. Eén motorrijder werd betrapt terwijl hij in een T-shirt reed en kreeg meteen een boete van 58 euro.

En het blijft niet bij een helm en een motorjas. De Belgische wet schrijft een lange broek, een vest met lange mouwen, handschoenen en schoenen die de enkels beschermen voor. Die regels gelden inmiddels al vijftien jaar en dus ook als het buiten bloedheet is.

Volgens de politie wordt er nog steeds regelmatig te luchtig op de motor gestapt. Vroeger was dat heel normaal. Zelfs Belgische motoragenten reden ooit in een hemdje zonder mouwen rond.

Die tijden zijn voorbij. Wie deze zomer op twee wielen door België rijdt, kan de korte broek en het T-shirt dus beter in de koffer houden. Ook bij 30 graden kost te weinig kleding je gewoon 58 euro.

Maar goed, je huid die eraf geschraapt is kost uiteindelijk een stuk meer. Dus doe maar beschermende kleding aantrekken!