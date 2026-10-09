Voor dit geld rijden alle leaserijders een Volkswagen ID. Tiguan

Volkswagen heeft het licht gezien en begrepen dat je ook je elektrische gamma gewoon de iconische modelnamen moet geven in plaats van een nummer. We hebben natuurlijk pas al de introductie van de ID. Polo en de ID. Cross gehad, maar vandaag is het de beurt aan de Volkswagen ID. Tiguan.

De Volkswagen Tiguan is de bestverkopende auto van de hele Volkswagen Group, dus het is zeker niet gek dat het merk de opvolger van de ID.4 de naam ID. Tiguan geeft. Hoe dat allemaal precies zit heeft onze chief tyre smoker eerder vandaag al uitgebreid uit de doeken gedaan.

Vanafprijs Volkswagen ID. Tiguan

De prijs stond daar nog niet bij, want die ploft zojuist op onze digitale deurmat. De Volkswagen ID. Tiguan is leverbaar vanaf 40.990 euro. Dat is 1.000 eurootjes meer dan de vanafprijs van de auto die hij opvolgt, de Volkswagen ID.4.

Voor die vanafprijs krijg je dan een Volkswagen ID. Tiguan Trend. De basis uitvoering heeft een 58 kWh batterijpakket, achterwielaandrijving en een een elektromotor met een vermogen van 190 pk. Snelladen kan met dit batterijpakket tot maximaal 105 kW en de actieradius is volgende de WLTP testcyclus tot 455 kilometer.

Grotere batterij

Er is ook een grotere batterij beschikbaar, 77 kWh, achterwielaandrijving en een vermogen van 286 pk. Snelladen kan dan met maximaal 165 kW en het rijbereik loopt op tot 605 kilometer. Voor de huidige ID.4 zit daar een gat van 5.000 euro tussen. Met de kanttekening dat er momenteel alleen Limited Editions verkrijgbaar zijn.

Houden we toch even die marge aan, dan zou de Volkswagen ID. Tiguan met het grotere batterijpakket zo'n 45.990 euro gaan kosten. Wil je aandrijving op alle vier de wielen, dan betaal je momenteel bij de ID.4 10k extra. Voor de ID.Tiguan zou dat dan neerkomen op een prijs van 50.990 euro.

Een nog sterkere versie met ruim meer dan 400 pk, meer dan 700 km (WLTP) actieradius en 2.200 kg trekgewicht volgt later in 2027. De ID. Tiguan wordt vanaf medio februari leverbaar in Nederland. Meer informatie, de rest van de prijslijst en de configurator verwachten we later deze maand.