Met deze simpele truc gaat een EV-batterij ineens twee keer zo lang mee

Onder druk presteren we allemaal beter. Tenminste, dat is het idee. En dat idee blijkt ook van toepassing op de accupakketten van elektrische auto's. Sterker nog, door deze onder druk te zetten gaan ze zomaar twee keer zo lang mee.

Goedkopere accucellen die sneller kunnen laden en lichter zijn, zijn allemaal leuk en aardig, maar als ze na drie snellaadsessies het voor gezien houden, heeft niemand er wat aan. Gelukkig wordt er ook onderzoek gedaan naar de levensduur van accucellen en hoe deze relatief eenvoudig te verbeteren is. Zo vonden onderzoekers aan de Universiteit van Camebridge dat een accucel niet na drie snellaadbeurten kapot hoeft te gaan, maar er prima zes kan overleven als er een beetje druk wordt toegepast.

Magie op 12,5 bar

Om wat preciezer op de materie in te gaan: volgens de onderzoekers wordt de duurzaamheid van zowel de anode als de kathode van een accucel aanzienlijk beter als de gehele cel onder een constante druk van 12,5 bar staat. En dat luistert nogal nauw, want een andere druk kan ervoor zorgen dat de cell juist eerder kapot gaat. Minder druk kan ervoor zorgen dat de kathode scheurt en een hogere druk veroorzaak meer lithiumaanslag op de anode.

De positieve werking van de constante druk zou een onderliggend probleem oplossen: accucellen houden van de stress van het op- en ontladen. Dat komt vooral doordat ze tijdens dit proces van het verschuiven van elektronen groeien en krimpen, iets wat ook wel 'ademen' genoemd wordt. De constante druk zou deze beweging aanzienlijk verminderen, waardoor accucellen dus minder stress ondergaan en langer meegaan.

Werkt met alle accu's

Het mooie aan dit onderzoek is dat de vindingen zijn gedaan met bestaande accutechnologieën. De onderzoekers hebben namelijk simpelweg ingekocht wat ze konden kopen en deze cellen, met een speciale behuizing, onder druk gezet om te zien wat er zou gebeuren. Het maakt dus dat er geen enkele aanpassing aan de chemische samenstelling of de opbouw van accu zelf nodig is om de twee keer zo lange levensduur te kunnen bereiken.

De vinding kan vooral goed nieuws zijn voor de restwaarde van EV's. Een van de struikelblokken daarin is namelijk de slijtage van het accupakket. Naast dat deze niet altijd even accuraat uitgelezen kan worden, is deze enorm bepalend voor de waarde van de tweedehands EV, maar ook belangrijk voor de duurzaamheid van de hele auto. Hoe langer deze mee gaat, hoe beter dit is voor het milieu.

Het nadeel is dat de uitkomst van het onderzoek nog enkel dat is: een uitkomst van een onderzoek. Het team erachter heeft al wel patent op het idee aangevraagd, maar er zijn nog geen verdere plannen.

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