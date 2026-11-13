Je Tesla kan klinken als een Porsche 911 met handbak, maar er zit een nadeel aan

Mis je weleens het prettige motorgeluid op de achtergrond terwijl je in je Tesla rondrijdt? Dat hoeft nu niet meer. Met de webapp Rupteur kun je in een Model S, 3, X of Y rondrijden terwijl je de motor van een Audi RS 3, Porsche 911 GT3 of Toyota Supra hoort brullen.

Nep-motorgeluiden in EV’s zijn natuurlijk niet nieuw. De manier waarop Rupteur het doet, is dat wel. Waar Hyundai met de Ioniq 5 N duizenden euro's aan software-ontwikkeling stopte in zijn neppe schakelmomenten en motorgeluiden, pakt de Franse ontwikkelaar het slim aan. Je hoeft niets in je auto te installeren of aan te passen. Toch reageert het geluid op jouw input op het stroompedaal.

Motorgeluid in je Tesla

Let op: Heb je een Tesla Model S of X van vóór begin 2018 met het oorspronkelijke MCU1-scherm? Dan is de browser te oud en werkt het systeem alleen na een upgrade naar MCU2. Op overige Tesla's werkt het systeem wel. Als je dat hebt, werkt het systeem als volgt. Je opent de browser van je Tesla, typt rupteur.app in en zet hem bij je favorieten. Eenmaal geladen slaat de app zichzelf op in het geheugen, waardoor hij daarna ook gewoon offline werkt.

Omdat een browser geen directe toegang heeft tot je stroompedaal, leest Rupteur tot wel tien keer per seconde de 9 Hz GPS-gegevens van de auto uit. Op basis van je snelheid, acceleratie én het Tesla-model dat je rijdt berekent het systeem live het toerental, de motorbelasting en het afremmen op de motor.

Volgens de makers wordt er geen standaard MP3'tje versneld afgespeeld. De Rupteur Sound Technology berekent elke ontsteking realtime, inclusief koude start, uitlaatkleppen die opengaan en ploffen uit de uitlaat zodra de virtuele motor is opgewarmd. Als het systeem toch te laat reageert, kun je de gratis Rupteur Sensor'-app op je telefoon gebruiken. Die voelt via de versnellingsmeter direct dat je wegrijdt en rijmt dat met het geluid.

Tesla met handbak!

Het leukste detail zit in de bediening. Je kunt de virtuele versnellingsbak in de automaatstand zetten, maar je kunt ook handmatig schakelen. Helaas verschijnt er geen schakelpook. Je kunt schakelen met de virtuele bak via het scrollwiel op het stuur. Sta je stil voor het stoplicht? Dan geef je met datzelfde scrollwieltje een dot gas om te nep-revven.

Overigens zijn alleen jij en je passagiers getuigen van het geluid. De buitenluidspreker van de Tesla blijft (helaas?) volledig stil. De browser van de auto heeft om veiligheidsredenen geen toegang tot de externe speaker.

Welke autogeluiden kun je kiezen?

In de basisgarage zitten vijf verbrandingsmotoren, elk met hun eigen versnellingsbakverhoudingen en toerenbereik. Op dit moment kun je kiezen uit de Audi RS3, Porsche 911 992 GT3, Toyota Supra MK4, Audi RS6 C8 en Volkswagen Golf 8 GTI. Daarnaast kun je via een ingebouwde winkel losse extra motoren toevoegen waar de community op kan stemmen. Zo zijn er inmiddels modules voor de BMW M1 Procar, de Mercedes-AMG C63 (6.2 V8), een Lamborghini Aventador S. Er staan ook al aanvragen open voor de Ferrari 812 Superfast en Lexus LFA. Die laatste zou ik ook wel eens willen horen in een Model 3-instapper.

Het nadeel

Wat je ook van zulke nep-geluiden vind, het kan weinig kwaad toch? Zeker wanneer het systeem leuk werkt met schakelmomenten. Er is echter nog wel een probleempje met het systeem van Rupteur. Omdat een Tesla maar één audiobron tegelijk kan afspelen, pauzeert je Spotify of radio zodra je de motor start. Je kunt dus geen muziek luisteren terwijl je de 2JZ uit een Supra of 4,0-liter atmosferische zescilinder boxermotor van een 911 hoort.

Wat kost het?

Je kunt de basismotoren eerst gratis beluisteren op het scherm van je Tesla voordat je de portemonnee trekt bij Rupteur. Dan betaal je eenmalig voor een levenslange licentie. Het basispakket kost 9,99 euro en omvat de vijf motoren, de handgeschakelde modus en updates. Extra motoren uit de winkel kun je eventueel los bijkopen vanaf 0,99 euro per stuk. Er is ook nog een premiumpakket voor 19,99 euro. Naast de vijf basismotoren en de handbak krijg je hiermee direct alle huidige én alle toekomstige motoren uit de winkel gratis erbij, zonder ooit nog iets bij te hoeven betalen. Koop je later een andere Tesla? Dan kun je de licentie via de klantenservice laten overzetten op je nieuwe auto. Zou jij betalen voor nog een geinige gimmick in je Tesla?

Bedankt voor de tip, Koen!