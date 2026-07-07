Dit vieze trucje gebruikt Mercedes om sneller te zijn in de kwalificaties

Terwijl elk team vrolijk nog meer upgrades aankondigt voor zo'n beetje elke race, blijft Mercedes achterover leunen en kiest het ervoor om amper wat aan de auto's te veranderen. En toch krijgt het team het voor elkaar om elke keer weer met een marginale snelheidswinst een race op de voorste rij te starten. Nu wordt duidelijk dat het team daarvoor een truc gebruikt.

Deze opmerkelijke truc werd afgelopen weekend voor het eerst opgemerkt. Dat kwam doordat bij de kwalificatiesessies zowel George Russell als Kimi Antonelli vreemd rijgedrag vertoonden: ze haalden hun voet van het gaspedaal vlak voor de finishlijn. Normaliter zou je dat alleen doen als je er zeker van wilt zijn dat je een langzamere tijd neer wilt zetten dan je eigenlijk zou kunnen, maar in dit geval is er iets heel anders aan de hand.

Nieuwe regels, nieuwe kansen

Met dank aan de nieuwe regels en de nieuwe aandrijflijnen van 2026, vonden engineers van Mercedes namelijk een maas in de wet waarmee ze langer meer vermogen konden gebruiken dan de concurrenten. Om goed uit te kunnen leggen, moet je eerst weten dat er een regel bestaat die voorschrijft dan het vermogen van de elektromotor niet plotsklaps mag wegvallen. Met andere woorden: als een coureur op vol vermogen rijdt, maar de batterij raakt leeg, dan mag de elektromotor niet zomaar stoppen met werken. Volgens de FIA kan dat plotse vermogensverlies leiden tot enorm snelheidsverlies en dus voor gevaarlijke situaties zorgen.

Om dit gevaar te ondervangen heeft de FIA bedacht dat als een coureur vol gas geeft, de elektromotor met stappen van 50 kW per seconde het vermogen moet verlagen tot 0. Met één belangrijke uitzondering: als de coureur zelf zijn voet van het gas haalt, mag het complete vermogen wel ineens wegvallen. Van dat laatste zinnetje maakt Mercedes nu gebruik door het maximale vermogen van de elektromotor anders in te programmeren.

Het team vond namelijk uit dat als je in de laatste drie seconden van een ronde het resterende vermogen van de accu anders verdeelt en dan ineens laat wegvallen, het ook compleet legaal is.

Gas los is langzamer, maar sneller

Een voorbeeld om het echt duidelijk te maken. Laten we er vanuit gaan dat Max Verstappen en George Russell voor het ingaan van de laatste bochten op Silverstone beide 300 kJ overhebben in de accu's van hun bolide. Dat zou betekenen dat ze 300 kW kunnen inzetten over de laatste sessie die toevallig zo'n 3 seconden duurt. Bij Red Bull vonden ze geen maas in de wet, dus is de elektromotor zo afgesteld dat hij het vermogen over de laatste drie seconden logisch afbouwt. 150 kW in de eerste seconde, 100 kW in de tweede en 50 in de derde. Bij Mercedes doen ze het net iets anders. Daar is de elektromotor zo afgesteld dat ie korter, maar op een hoger vermogen blijft draaien: 175 kW in de eerste seconde, 125 kW in de tweede en 0 in de derde. Dat laatste is mogelijk, aangezien Russell in dit geval in de laatste seconde van het gas gaat en de vermogensafbouw dus niet meer evenredig hoeft te verlopen, maar mag wegvallen.

Nu kun je natuurlijk denken dat het vermogensverlies in die laatste seconde ook daadwerkelijk zorgt voor een lagere topsnelheid en dus tot snelheidsverlies leidt. En dan heb je gelijk. Dat is dan ook direct de reden dat deze truc opviel op Silverstone, want daar ligt de finishlijn vlak na het uitkomen van de laatste bocht. Mercedes heeft berekend dat het optrekken onder een hoger vermogen meer tijdswinst oplevert, dan het vlak voor de lijn van het gas af gaan kost. Het is marginaal, maar in de F1 draait het om die marges.

Dit trucje is voorlopig nog volledig legaal, maar werkt lang niet op alle circuits. Zoals gezegd leent Silverstone zich hier heel goed voor, maar zal er op bijvoorbeeld Zandvoort geen winst uit te halen vallen. Op het Nederlandse circuit ligt de lijn ruwweg een halve kilometer verder dan het uitkomen van de laatste bocht.

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