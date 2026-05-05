Porsche 911 GT3 in bijzonder kleurtje en speciale handtekening op marktplaats

Deze Marktplaats -occasion is speciaal voor de Porsche liefhebber die het ook niet erg vindt om als taxichauffeur of banaan aangezien te worden. Om de pijn van het vlagele uiterlijk iets te verzachten, heeft deze youngtimer een bijzondere handtekening aan de binnenkant staan. Dat je daar flink voor moet betalen? Dat laten we even buiten beschouwing, want het is er een van een waardige rallylegende.

Geel, geler, geelst

Ditmaal hebben we een Porsche 911 GT3 (996) gevonden met zoals eerder genoemd een bijzonder kleurtje. Dit specifieke model is de beuker met de welbekende watergekoelde 3.6 liter zescilinder boxermotor. Goed voor 380 paarden die bij 7400 toeren hun maximale vermogen loslaten. Het specifieke model waar dit over gaat is de in 2003 gebouwde Mk2 996 GT3. Ten opzichte van de Mk1 kreeg de tweede versie een comfortabeler onderstel en 20 pk meer.

Bij het samenstellen van dit exemplaar vinkte de eerste eigenaar Speedgelb als kleur. Waarna hij 145.890 euro voor de auto aftikte. Ondanks dat we op de redactie appreciëren dat er hierdoor meer kleur op de Nederlandse snelwegen verschijnt, kun je dit wel een gewaagde keuze noemen. Ter indicatie: 0,9 procent van het hele Nederlandse wagenpark is geel terwijl 57 procent bestaat uit saaie grijze en zwarte auto’s. Opvallen zal je zeker.

Nog meer geel?

Maar er is meer! Het houdt nog niet op met de bananenkleur bij het exterieur. Ook het interieur heeft de nodige accenten gekregen die corresponderen met de buitenkleur. Zo is de middenconsole in - je raadt het niet- geel opgeleverd. En ja, ook de ventilatieroosters zijn in dezelfde kleur gespoten. De riemen mochten ook niet ontbreken en de kleur van de spiegels is zelfs doorgetrokken naar binnen.

Handtekening van rallylegende betekent meer geld?

Als kers op de taart is deze 911 gesigneerd door rallylegende Walter Röhrl. Wie kent hem niet, de man die tweevoudig wereldkampioen rally is. Daarnaast in de periode van 1975 tot het einde van de Group B rally in 1986 maar liefst 14 WK-rally's heeft gewonnen. De inmiddels 79(!)jaar oude coureur is zelfs nog steeds actief, hij is testrijder bij Porsche. Dan heb je wel de legende status bereikt durf ik te stellen.