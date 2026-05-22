Boomers opgelet! Deze elektrische Fords trekken je sleurhut vanaf nu met gemak

Alle boomers opgelet! Jullie hebben geen excuus meer. Niet meer "do as I say, not as I do". Niet meer op de A12 protesteren voor een beter klimaat voor jullie kleinkinderen en dan in de dinosap gestookte Mazda CX-5 of Kia Sportage met caravan stappen om te gaan overwinteren in Spanje.

Nee jullie moeten gewoon kleur bekennen en bijvoorbeeld een volledig elektrische Ford Explorer of een Ford Capri kopen. Ford heeft de auto's flink onder handen genomen en je kunt er nu een serieuze woonwagen achter hangen. Vanaf nu beschikken de Explorer en de Capri standaard Range RWD (58 kWh batterij) over een maximaal geremd trekgewicht van 1.800 kilogram. Een stijging van 80 procent zo jubelt Ford in het persbericht dat hedenochtend op onze digitale deurmat plofte.

Voor wie diepere zakken heeft (en boomers hebben diepe zakken, want al 30 jaar een koophuis met hypotheekrenteaftrek en aflossingsvrije lening bij de bank) kiest de versie met de 79 kWh batterij en wordt beloond met een maximaal trekgewicht van 2.000 kilogram. Staat er een heuse Tabbert te pronken in de stalling, dan is er ook nog een AWD versie met een 77 kWh batterijpakket en die mag zelfs 2.200 kilogram schoon aan de haak voortsleuren.

Rijbereik

Vervolgens stoeft Ford in de rest van het persbericht dat het rijbereik voor de Ford Explorer Standard Range nu tot 444 kilometer is en voor de Ford Capri zelfs 463 kilometer. Een toename van 17 procent aldus het merk. We willen daar wel de kanttekening bijzetten dat als je ook echt daadwerkelijk 2.200 kilogram aanhaakt, je dit natuurlijk never nooit niet gaat halen. Al helemaal niet als je met de vlam in de pijp (eh de vonk in de draad??) over de Brennerpas scheurt met je sleurhut.

Maar goed, je moet op je trip toch op tijd aan de kappoesjino natuurlijk. Kan de auto lekker laden. Wel even de caravan afkoppelen, want aangekoppeld laden is een zeldzaamheid onderweg... Je moet wat over hebben voor de wereld die je aan je kleinkinderen nalaat.

Beide auto's kregen al een uitgebreide update in januari, ook qua trekgewicht, maar nu mag er dus zelfs nóg meer gewicht achter de auto dan toen werd aangekondigd. Zijn jullie al om? Iedereen is al aan de caravan in ons land, nu nog een EV om hem te trekken.