Is het toeval dat Victor Muller dit jaar Spyker opnieuw leven in probeert te blazen met een auto die tien jaar geleden niet op de markt is gekomen? Of heeft het iets te maken met een mogelijke promotie in GTA 6? Ontwikkelaar Rockstar is namelijk niet vies van een Spyker door de kopieermachine halen en in de game te plempen.

Terwijl Muller zijn best doet om een 1,5 miljoen euro kostende C8 Preliator XXV Coupé aan de man te brengen door te stellen dat de auto makkelijk te verkiezen is boven een Bugatti, Pagani of Koenigsegg, is het nog even speculeren geblazen over het voorkomen van een gelijksoortige auto in GTA IV. Het heeft er namelijk alle schijn van dat de Vysser NEO zijn opwachting maakt in het nieuwste deel van de legendarische gameserie.

Van een kleine, ambachtelijke fabrikant

De auto komt al voor in GTA Online en heeft duidelijke gelijkenissen met de Spyker C8 Aileron. Je kunt niet ontkennen dat de algehele vorm wel erg lijkt, waarbij de luchtinlaten aan de zijkanten en de koplampen het kopieergedrag van Rockstar bevestigen. Het enige wat ontbreekt is de luchthapper op het dak. Al lijkt de grille weer meer gejat van Maserati.

Mocht je nog twijfelen of Rockstar Spyker als inspiratie nam voor de Vysser Neo, dan geven we u hierbij de beschrijving die in de game bij de auto wordt gegeven. "Vysser is zo’n kleine, ambachtelijke fabrikant die bereid is om buiten de gebaande paden te denken. De ontwerptekeningen voor de Neo zijn geïnspireerd op de aerodynamica van een duikende valk, de beheersing van een balletdanser, de ronding van een suggestief opgetrokken wenkbrauw en de doortastendheid van een clusterbom. Dit is precies het soort achtergrond dat je nodig hebt."

Of wordt het een C8 Preliator?

Nu is het natuurlijk wel een beetje vreemd dat Rockstar de C8 Aileron uit 2008 al gebruikte als inspiratie voor de Vysser Neo. De auto werd in 2019 in GTA Online geïntroduceerd, toen de C8 Preliator alweer drie jaar beloofd werd. Het is dan ook de vraag of de Spyker, eh, Vysser Neo zijn terugkeer in GTA VI maakt. Misschien gelooft men bij Rockstar nu wel in de belofte van Muller en krijgen we een gelijkenis van de C8 Preliator XXV Coupé voorgeschoteld.