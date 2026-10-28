De leukste EV-occasion op Marktplaats heeft vleugeldeuren

Een elektrische occasion hoeft niet altijd een saaie grijze Tesla Model 3 te zijn. Er zijn ook best wat geinige EV’s te vinden, zoals deze vreemde Chinese eend in de bijt. de MG Cyberster.

Dit exemplaar in kwestie komt uit 2025 en wordt aangeboden voor € 59.950. Noem maar eens een voordeligere roadster met vleugeldeuren, meer dan 500 pk en een waanzinnige acceleratie voor dit geld. Ik wacht even.

De MG is uitgevoerd in Mystic Teal, een blauw metallic tint die goed past bij het uitgesproken ontwerp. Ik bedoel, een sportwagen mag wat kleur hebben. Dat staat deze zeker goed. Volgens de advertentie is de Cyberster afkomstig van de eerste eigenaar en heeft hij ongeveer 9.000 kilometer gereden.

Vleugeldeuren en 550 pk

Het opvallendste kenmerk zijn natuurlijk de deuren. Die openen omhoog, waardoor de Cyberster meer weg heeft van een exotische supercar dan van een traditionele Britse, kuch Chinese, roadster. Een geinig uitstapje.

De GT beschikt over vierwielaandrijving en twee elektromotoren, samen goed voor een systeemvermogen van ongeveer 550 pk. Daarmee kan de elektrische tweezitter in slechts 3,2 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u accelereren. De topsnelheid bedraagt 200 km/u.

Dat zijn cijfers waarmee de Cyberster zich nadrukkelijk in het territorium van serieuze sportwagens begeeft. Het grote verschil is dat je bij deze MG geen benzinemotor hoort brullen wanneer je het gaspedaal indrukt. En dat je dus echt geen ton hoeft uit te geven voor dergelijke prestaties.

Hoe ver kom je op een volle accu?

De Cyberster GT heeft een accupakket van 77 kWh. Volgens de advertentie bedraagt de actieradius 445 kilometer. Hoeveel daarvan je in de praktijk overhoudt, hangt uiteraard af van je rijstijl, de buitentemperatuur en de hoeveelheid snelwegkilometers.

Binnenin krijg je een lichtgrijs interieur met leder en Alcantara. Je hebt verder verwarmde stoelen, een verwarmd stuurwiel, adaptieve cruisecontrol en een 360 graden camera. De elektrisch bedienbare softtop maakt het mogelijk om ook met minder fraai weer gewoon de Cyberster te pakken.

Bijna zeven jaar garantie

Het is een relatief jonge auto en daarmee kun je nog lang genieten van de fabrieksgarantie. Volgens de verkoper loopt die door tot en met 30 juni 2032, of tot 150.000 kilometer, mits de auto jaarlijks bij MG wordt onderhouden.

Met een vraagprijs van € 59.950 is dit uiteraard geen goedkope elektrische occasion. Toch krijg je voor dat bedrag een vrijwel nieuwe elektrische sportwagen met bijzondere deuren, serieuze prestaties en een open dak. Zoals gezegd een vreemde eend in de bijt, maar sommige mensen vinden dat juist leuk.

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