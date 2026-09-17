MG lanceert Volkswagen ID.7-killer in Nederland

MG kennen we vooral van hun roadsters… eh… elektrische budgetauto’s. Nu gaan ze het echter hogerop zoeken met het premium submerk IM. Vandaag zijn de Nederlandse prijzen bekendgemaakt.

De Chinezen lanceren de MG IM5 en IM6 in Nederland. Deze auto’s hebben een ander logo, maar dragen nog wel de naam MG. Ook staan op de kofferklep nog de letters MG, naast het IM-logo. IM is dus een eigen merk, maar toch ook weer niet.

MG IM5











Enfin, laten we het over de auto’s hebben. De IM5 is een uit de kluiten gewassen sedan van 4,93 meter. Dit is dus meer een Model S dan een Model 3. De instapversie is de Standard Range RWD met 295 pk en 490 km range. Deze kost € 48.799.

Misschien nog wel interessanter is de Long Range RWD. Die heeft 407 pk en maar liefst 710 kilometer range, dankzij een 100 kWh batterij. Deze variant kost € 55.799. Voor een grote sedan met zo’n range is dat best een interessante prijs.

Als klap op de vuurpijl is er de Performance AWD. Deze heeft – zoals de naam al doet vermoeden – twee elektromotoren, die goed zijn voor 751 pk. Nu maar hopen dat het onderstel daar ook op afgestemd is, want daar ontbreekt het nog wel eens aan bij Chinezen. Deze variant heeft ook de grote accu, maar de range is een stuk kleiner: 575 kilometer.

MG IM6













Mocht je per se een SUV willen, dan is er ook nog de MG IM6. Dit is een coupé-SUV die heel veel lijkt op de sedan. De ontwerpers hebben gewoon het ontwerp van de sedan genomen en die een beetje uitgerekt in de hoogte. De Tesla-methode dus. De IM6 is ook vrijwel net zo lang, met een lengte van 4,9 meter.

De IM6 is verkrijgbaar in dezelfde uitvoeringen, maar dan met minder range. Dat is de prijs die je betaalt voor een hoge auto. De IM6 Standard Range heeft een bereik van 450 kilometer en kost € 51.799. De Long Range met een actieradius van 625 kilometer kost € 58.799 en de Performance met 505 kilometer range kost € 64.799.

Concurrentie

We kunnen niet alle varianten gaan vergelijken met de concurrentie, dus daarom kiezen we de versie met de grootste range: de IM5 Long Range.

Tesla Model 3 Long Range RWD (320 pk, 750 km range): € 45.990

Hyundai Ioniq 6 84 kWh (229 pk, 585 km range): € 52.995

Zeekr 7GT Long Range RWD (421 pk, 655 km range): € 53.190

Mercedes CLA 250+ (272 pk, 791 km range): € 53.554

MG IM5 Long Range RWD (407 pk, 710 km range): € 55.799

Volkswagen ID.7 86 kWh (286 pk, 703 km range): € 56.990*

*Tijdelijk actiemodel

We zijn hier voor een deel appels en peren aan het vergelijken, want de Model 3 en de CLA zitten gewoon een segment lager. Maar het zijn wel belangrijke modellen, vandaar dat we ze even meenemen.

De meest directe concurrent is eigenlijk de Volkswagen ID.7, die ongeveer net zo groot is en een vergelijkbare range heeft. De ID.7 is wel een stuk efficiënter: MG heeft 100 kWh nodig om dezelfde actieradius te krijgen als Volkswagen met 86 kWh. De MG heeft wel een klap meer vermogen en een rijkere standaarduitrusting. Al met al krijg je gewoon heel veel auto voor je geld.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover