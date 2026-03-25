Solid-state komt dit jaar naar Europa: doorbraak of deceptie?

Er wordt al jaren geroepen dat de solid-state accu’s eraan komen. Maar nu begint het langzamerhand toch concreet te worden. De Chinezen zitten niet stil. MG kondigt aan dat ze nog dit jaar hun ‘SolidCore Battery’ lanceren in Europa.

Semi-solid state

We moeten de zaken meteen even nuanceren: het gaat om een semi-solid-state accu. Wat een solid-state accu een solid-state maakt is het feit dat de vloeibare elektrolyt wordt vervangen door vaste elektrolyt. De SolidCore Battery maakt nog steeds gebruik van vloeibare elektrolyt, alleen een stuk minder dan de meeste accu’s. Een LFP-accu bevat doorgaans zo’n 20% vloeibare elektrolyt, MG’s nieuwe accu maar 5%.

Dit moet volgens MG zorgen voor meer range, snellere laadtijden, meer veiligheid en betere prestaties bij lage temperaturen. Kortom: alle voordelen van solid-state. Alleen dan waarschijnlijk in iets mindere mate. Helaas kunnen we daar nog geen oordeel over vellen, want MG deelt vooralsnog geen cijfers.

Duur?

Je had misschien verwacht dat de eerste auto met (semi-)solid state accu heel duur wordt, maar dat gaat meevallen. MG lanceert deze technologie namelijk in de nieuwe MG4 Urban. Dit is het goedkopere broertje van de MG 4 Electric die in 2023 in Nederland een hit was. En dat was ook al geen dure EV, met een vanafprijs van circa 32 mille.

Het wachten is nog steeds op de eerste échte solid-state accu, maar semi-solid state is misschien wel een logische tussenstap. Als het goed is gaan we het later dit jaar meemaken. Natuurlijk moet je dit soort beloftes altijd met een korreltje zout nemen, maar als we één ding weten over de Chinezen, dan is het dat ze flink doorpakken.

Je kunt je nog wel afvragen of je wel een solid-state batterij moet willen. Een hoogleraar waarschuwde dat de eerste lichting waarschijnlijk nog allerlei kinderziektes heeft en snel achterhaald is. Dat geldt wellicht nog meer voor de semi-solid state accu. Maar hé, we moeten ergens beginnen.