MG spreekt weer liefhebbers aan met GO hatchback!

MG wordt onder Chinese leiding langzaam maar zeker weer een beetje cool. Na de mislukte MG4 XPower kwam de al een stuk toffere Cyberster. Nu barst het feest helemaal los. Het merk heeft zojuist de MG Go! Concept onthuld. Het is de allereerste concrete voorbode van de productierijpe MG 2. Zou ie de MG Metro achterna kunnen gaan?

MG toont de conceptauto op het Goodwood Festival of Speed. Technische details houdt het merk nog grotendeels onder de pet, maar wel is duidelijk dat de Go! volledig elektrisch is en een lengte heeft van ongeveer vier meter. Daarmee is hij een slagje kleiner dan de huidige MG 3, en qua proporties en formaat nagenoeg identiek aan de nieuwe Renault 5 E-Tech.

De looks

Het getoonde conceptmodel is getekend met de Europese klant in het achterhoofd. En kijk aan, hij windt er geen doekjes om: dit is een hot-hatch. Kijk maar naar de bodykit, grote wielen en een diffuser aan de achterzijde. Het mooie: zo moet ie er in het echt ook uit gaan zien. Jozef Kaban, de designbaas van MG, bevestigt tegenover Autocar dat de concept-car in feite al het uiteindelijke productiemodel is, maar dan "speciaal aangekleed voor Goodwood".

De auto is bijvoorbeeld bewust niet extreem laag op zijn wielen gezet, omdat MG aan het publiek wilde laten zien hoe serieus de productie-intentie is. Kaban benadrukt dat het design subtiele knipogen bevat naar oude uit MG’s zoals de MGB GT , maar dat het absoluut geen retro-remake is geworden.

Nieuwe doelgroep

Volgens David Allison, projectdirecteur van MG Motor UK, aast het merk al heel lang op het segment van de hippe stadsauto's. De MG 2 moet een compleet nieuw type consument naar de showrooms gaan trekken: “Ik geloof oprecht dat we deze auto kunnen verkopen aan mensen die normaal gesproken nooit naar ons huidige aanbod zouden kijken, simpelweg vanwege het ijzersterke design.’’ Succes.

Wanneer komt ie?

Al met al wil MG met deze Go vooral een leuke auto bouwen in plaats van een budgetaanbieding. Dat klinkt mij in de oren als een reden om de MG2 wat duurder te maken dan de VW ID. Polo en Renault 5. Volgend jaar krijgen we er antwoord op: het productieversie moet in 2027 komen. Zin in! Jullie ook?

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