Mijn auto is prima, maar van de RDW moet hij van de weg af

Over mijn BMW 330i uit 2006 heb ik geen klachten en in het meest recente taxatierapport wordt de staat beoordeeld als ‘zeer goed’. Toch moet hij als het aan de RDW ligt van de weg af, en wel zo snel mogelijk.

Goed, mijn 330i is zwart — een tikkie saai. Maar verder is er weinig op aan te merken: sportstoelen, handbak, een Alpina-onderstel plus een stel Alpina-wielen (nee, die staan inderdaad niet op de foto). De kilometerstand is na twintig jaar nog steeds onder de 150.000. Voor het leuke had ‘ie een schuifdak of een sperdifferentieel mogen hebben, maar dat is nou eenmaal niet zo. En hoe het ook is, ik ben er blij mee.

Daarmee ben ik overigens niet de enige. Zo hemelde Wouter het model vorig jaar in Youngtimer Magazine nog op: “De enige echte goede, verstandige youngtimerkeuze die ook nog een beetje autoliefde uitstraalt is de BMW 330i E90.”

Dat model rijd ik dus, en in het meest recente taxatierapport wordt de staat van mijn auto omschreven als ‘zeer goed’. “Originele service- en onderhoudsboekjes zijn aanwezig en historie is volledig bekend,” merkt het rapport op, om verder te gaan met: “Nauwelijks slijtage in de technische delen.”

Toch wil de RDW dat deze auto van de weg gaat.

Risico voor veiligheid en gezondheid

Hoe zit dat? Volgens de RDW moet het maar eens afgelopen zijn met automobilisten die terugroepacties negeren. “Het gaat niet om een losse handgreep van een dashboardkastje, maar om mankementen die een risico vormen voor de veiligheid en gezondheid,” zei RDW-directeur Jantina Woudstra tegen het AD. “Ik wil dat iedere eigenaar van een auto zich realiseert dat de weg niet van hem alleen is. Je hebt een verantwoordelijkheid voor je medeweggebruikers als je gebruikmaakt van de openbare weg.”

Maar wat als je keurig naar de dealer gaat en de auto vervolgens niet wordt afgemeld in het register met terugroepacties?

Net als veel andere fabrikanten heeft BMW te maken met een terugroepactie vanwege defecte Takata-airbags. Door veroudering van de gasgenerator kan de airbag bij een ongeval te hard ontploffen, waardoor metalen onderdelen het interieur in kunnen vliegen.

Ik ben niet van plan bij een ongeluk betrokken te raken, maar voor de zekerheid ging ik natuurlijk toch naar de BMW-dealer. Op 3 februari leverde ik mijn 330i af bij dealer Ekris in Nijkerk, waar de airbag vervangen werd. Naar eigen zeggen heeft Ekris de auto daarna afgemeld bij de RDW.

Uiteraard checkte ik een tijdje later of de melding nu niet meer openstond op rdw.nl, maar dit bleek wel het geval. Ik belde de dealer, die nogmaals bevestigde dat alles correct was uitgevoerd. Nog eens een week of zes later herhaalden we dit riedeltje. En vandaag opnieuw.

Fout bij RDW

Op de site van BMW kun je aan de hand van het chassisnummer checken of er openstaande terugroepacties voor jouw BMW zijn. Daar staat klip en klaar dat er voor mijn 330i geen terugroepacties meer openstaan.

Ik heb dus alle reden om aan te nemen dat de dealer inderdaad netjes gedaan heeft wat ‘ie moest doen en dat de fout ligt bij de RDW. Als autobezitter kun je hier niets aan veranderen.

Wel stelde ik Ekris voor om de terugroepactie nogmaals uit te voeren, omdat hij in het systeem van de RDW blijkbaar nog openstond. Dat zou natuurlijk absurd zijn, en het ging ook niet omdat het systeem van BMW aangeeft dat er al een nieuwe airbag is gemonteerd.

‘Recallregister moet actueel en betrouwbaar’

Blijkbaar ben ik niet de enige, want vandaag stuurde de KNAC een persbericht over de administratieve puinhoop die het recallregister blijkbaar is. De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club vindt de suggestie van de RDW over het afkeuren van auto’s onwenselijk.

“Zolang het register met terugroepacties niet aantoonbaar actueel en betrouwbaar is, vindt de KNAC het onwenselijk om hier consequenties voor automobilisten aan te verbinden.”

In het meest recente overleg van de Stichting Overlegorgaan APK (SO-APK), met daarin onder meer ANWB, BOVAG, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, RAI Vereniging, RDW, FEHAC en KNAC, is juist besproken dat het RDW-register voor terugroepacties niet altijd actueel is.

“Terugroepacties die door een dealer zijn uitgevoerd, blijven in sommige gevallen nog lange tijd als ‘openstaand’ in het kentekenregister staan.”

Directeur Peter Staal vindt dat de RDW eerst zelf zijn zaakjes maar eens op orde moet hebben: “Het is begrijpelijk dat de RDW wil dat noodzakelijke terugroepacties daadwerkelijk worden uitgevoerd, zeker wanneer de verkeersveiligheid in het geding is. Maar je kunt daar pas consequenties voor automobilisten aan verbinden als de onderliggende registratie ook volledig op orde is, anders bestaat het risico dat een automobilist bij de APK of verkoop van zijn auto in de problemen komt vanwege een administratieve achterstand waar hij zelf niets aan kan doen.”

Uiteraard hebben we de RDW om commentaar gevraagd, evenals BMW. Omdat het daar nog stil is, ga ik eerst maar even een rondje rijden in mijn 330i — nu het nog kan!

Dit was een bijdrage van Perry Snijders