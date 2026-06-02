Milieuclub eist einde aan 'belastingvoordeel' leaseauto op benzine in Europa

De cijfers liegen er niet om: zakelijke registraties zijn in Europa goed voor zo'n 60 procent van alle nieuwverkopen. Als je dat deel van de auto’s al geëlektrificeerd krijgt, ben je goed bezig. Tenminste, zo denkt de milieuclub Transport & Environment (T&E) erover. De lobbyisten eisen dan ook keiharde EU-wetgeving om de zakelijke automobilist versneld in een EV te jagen.

Volgens T&E is de leasemarkt de absolute sleutel tot elektrificatie, omdat die auto’s na een jaar of vier massaal doorstromen naar de occasionmarkt. Maar wat blijkt? Slechts 9 van de 27 EU-lidstaten geven de stekkerauto van de zaak wat voordeeltjes. In 18 landen ontbreekt een duidelijke fiscale prikkel, en in 12 landen is er voor een bedrijf zelfs helemaal geen financieel voordeel te behalen bij een EV.

Nederland braafste jongetje van de klas, Duitsland de 'paradox'

In het rapport ‘Good Tax Guide 2026’ worden de Europese landen ingedeeld in groene en rode zones. Landen als België, Frankrijk en ons eigen Nederland worden geprezen. Nederland krijgt een pluim omdat we hier de zakelijke rijder traditioneel al stevig aanpakken via de bijtelling, al waarschuwt T&E dat het afbouwen van EV-voordelen de boel weer kan laten inzakken. De psuedo-eindheffing zou dan weer mooi meegenomen zijn voor T&E.

Hoe anders is dat bij onze oosterburen. Duitsland is volgens de milieulobby de grootste paradox van Europa. Hoe groter, zwaarder en vervuilender de zakelijke benzineauto daar is, hoe groter het belastingvoordeel dat de Geschäftswagen geniet via btw-aftrek en gunstige afschrijvingsregels. T&E berekende dat de Duitse fiscus benzineverbruik in de hand werkt met een effectieve 'subsidie' van 0,50 euro per liter, terwijl Frankrijk er juist 10,30 euro per verbruikte liter aan belastingdruk tegenaan gooit.

'Miljoenen vervuilende occasions op komst'

Als er niet snel wordt ingegrepen, dreigt er volgens de organisatie een ramp voor het klimaat volgens de organisatie. Vooral in Centraal- en Oost-Europa zijn ze nog dol op de traditionele brandstofauto. In landen als Polen is ruim 21 procent van de zakelijke benzineauto's een grotere auto uit het D-segment (denk aan de grotere sedans en stationwagons), tegenover slechts 10 procent in het strengere Slovenië. T&E is doodsbang dat de Europese burger hierdoor nog decennialang "gevangen" zit in brandstofkosten en afhankelijk blijft van olie-import.

T&E wil CCVR

Omdat de lidstaten zelf volgens de boomknuffelaars te traag in actie komen om de automobilist uit zijn vertrouwde benzineauto te trekken, zet de lobbyclub nu vol in op Europese wetgeving. Ze eisen de snelle invoering van de Clean Corporate Vehicles Regulation (CCVR). Deze nieuwe EU-wetsvoorstel, die eind vorig jaar werd voorgesteld, moet lidstaten quota opleggen voor het elektrificeren van wagenparken van grote bedrijven. De boodschap is helder: Brussel moet ingrijpen volgens T&E. De strijd om de Europese leaseauto is in ieder geval losgebarsten.

Foto: Mercedes S63 AMG E-Performance gespot door ecnerualcars

