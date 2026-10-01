Hierom schrijven EV's ineens helemaal niet zo hard meer af

Het is allemaal wat, he, met die afschrijving van elektrische auto's. De ene week kakken de prijzen zo hard in dat half EV-leasend Nederland aan de bel trekt dat het allemaal niet meer uit kan, en de andere week stijgen de restwaardes zo hard dat er nieuwe subsidies op tafel komen om de markt weer in beweging te krijgen. Gelukkig hebben we de expertise van milieuclub Transport & Environment om ons door deze onduidelijke tijd te leiden.

De dames en heren van de Britse denktank doken namelijk eens diep in de cijfers en kwamen erachter dat, je verwacht het niet, de afschrijving van EV's toch wel degelijk aan het stabiliseren is. Tot zover het nieuws, tot de volgende keer, zou je zeggen. Maar het bleef gelukkig niet bij het intrappen van deze al toch al openstaande deur, want de onderzoekers vonden dat menig leasemaatschappij de hele deur nog niet gevonden hadden. Met andere woorden: leaseprijzen van EV's worden onnodig hoog gehouden.

Het gaat niet om het geld

Nu is het niet zo zeer de te hoge leaseprijzen waar T&E over valt, maar meer het gevolg daarvan: het belemmert namelijk de overgang naar EV's. En daar is het milieu niet veel beter door af, en dus worden de leasemaatschappijen op hun fouten gewezen.

Ook de overheden worden er overigens aan de haren bijgetrokken, want ook zij zijn onderdeel van het probleem. De subsidies die in het leven geroepen worden om de EV-verkoop aan te zwengelen vertekenen het beeld dat de leasemaatschappijen hebben. In hun berekeningen kijken ze enkel naar de restwaarde van een EV, maar zien ze voor het gemak de gesubsidieerde aanschafprijs over het hoofd. Daardoor lijkt de afschrijving dus hoger dan hij in werkelijkheid is.

En het effect van dat gedoe in Iran dan?

En ja, ook wij horen je al zeggen dat de restwaardes de afgelopen periode sowieso al hoger liggen dan verwacht. Het feit dat een boze oranje Amerikaan een oorlog in Iran startte waardoor wij nu allemaal ribben staan in te leveren bij de pomp, zorgt ervoor dat er een run op (tweedehands) EV's opgang is gekomen, wat de restwaardes positief beïnvloed. Gelukkig ziet ook T&E dit effect, maar vreemd genoeg vanuit een onverwachte invalshoek.

Je zou verwachten dat de milieuclub zou aangeven dat het juist het moment is voor leasemaatschappijen om de prijzen van hun EV-aanbod een strak te herzien om daarmee extra klanten over de streep te trekken. Maar dat is niet het geval. T&E denkt eerder dat het juist nu niet handig is om fossiele brandstoffen te subsidiëren. De hogere brandstofprijzen werken namelijk als een hefboom om mensen in een EV te krijgen. En juist daarmee, zeggen de onderzoekers, bescherm je automobilisten van pijn aan de pomp en wordt de autoindustrie pas echt gesteund.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover