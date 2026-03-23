Milieuclub probeert verkoop BMW’s en Mercedessen met verbrandingsmotor te verbieden

Zoals de zaken er nu voor staan mogen er nog een hele tijd auto’s met een verbrandingsmotor verkocht worden in de EU, zelfs na 2035. Vanaf dat jaar moet de CO2-uitstoot alleen met 90% gereduceerd zijn. Een Duitse milieuclub neemt daar echter geen genoegen mee.

DUH, wat een afkorting is voor Deutsche Umwelthilfe (duh), heeft specifiek hun pijlen gericht op BMW en Mercedes. Via een rechtszaak proberen zij af te dwingen dat deze merken per 2030 geen auto’s met verbrandingsmotor meer mogen verkopen.

CO2-budget

Je vraagt je natuurlijk af: hoe denken ze dat af te kunnen dwingen? Nou, volgens de DUH verbruiken BMW en Mercedes een buitenproportionele hoeveelheid van het CO 2 -budget. En met het budget doelen ze op de internationale afspraken die er gemaakt zijn.

Als BMW en Mercedes na 2030 nog auto’s met een verbrandingsmotor verkopen, zouden ze daarmee de jongere generatie duperen. Er zou dan op andere vlakken meer CO 2 bespaard moeten worden en daarmee worden anderen benadeeld.

Uitspraak

Je verwacht het niet, maar deze poging om benzineauto’s van BMW en Mercedes te verbieden is gefaald. De rechter heeft ze terug in hun hok gestuurd. Er bestaan geen CO 2 -budgetten voor individuele bedrijven, aldus de rechtbank. En de klimaatregelgeving is verder een zaak van de beleidsmakers.

Het komt er dus op neer dat de Deutsche Umwelthilfe iedereens tijd heeft verspild met een kansloze rechtszaak. Maar misschien wisten ze dat van te voren al, en wilden ze alleen een statement maken hoe slecht BMW en Mercedes wel niet zijn. Terwijl deze merken volop inzetten op elektrificatie. Maar ja, als er niet genoeg vraag is, dan houdt het op.

Bron: Deutsche Welle

Foto: @rmcblk, via Autoblog Spots