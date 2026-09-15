Prinsjesdag 2026: dit verandert er voor de Nederlandse automobilist

Vandaag heeft Koning Willem-Alexander weer zijn leesvaardigheden tentoon mogen spreiden. Interessanter vinden wij de Miljoenennota waar de autoplannen voor volgend jaar in staan. Dit zijn de veranderingen die op jou, de Nederlandse automobilist, invloed hebben.

We lopen hieronder door de belangrijkste onderwerpen en veranderingen voor de Nederlandse autobezitter en proberen je zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de nieuwe plannen. Het kan daardoor voorkomen dat je terwijl je dit leest, we het artikel nog aan het aanvullen zijn. Refresh tussentijds dus gerust een aantal keer deze pagina!

Tanken worden nog duurder!

De prijzen aan de pomp zijn al maanden gigantisch hoog en zullen dat ook blijven. Kabinet Jetten verlengt wel de korting op de brandstofaccijns met een jaar en komt er iets meer geld vrij voor de korting, maar daar merk je niks van. De accijnskorting gaat van 0,1574 euro naar 0,1764 euro per liter. Aan de andere kant gaan de accijnzen ook gewoon weer omhoog (van 0,8447 euro naar 0,8517 euro). Daarmee stijgt het accijnstarief van 1,002 euro naar 1,028 euro per liter. En het wordt nog erger: de accijnskorting op diesel en benzine wordt in 2028 deels verlengd. Daarna wordt de korting langzamer afgebouwd en vindt de volledige afbouw per 2029 plaats.

Woon je dan weer in het Caribische deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius of Saba) dan is er goed brandstofprijzennieuws. De accijnstarieven daar gaan wél naar beneden. Op Bonaire gaan de brandstofaccijns met 0,055 dollar en op Sint Eustatius en Saba met 0,0419 dollar.

Auto van de zaak

Voor degene met een auto van de zaak gaat er het komende jaar flink wat veranderen. Het kabinet wil het aantrekkelijk maken om in een EV van de zaak te rijden en niets anders dan dat. Daarvoor zijn de volgende maatregelen.

Greentimerregeling

Per 2029 wordt een nieuwe korting in de bijtelling voor oudere elektrische auto’s geïntroduceerd: de greentimerregeling. Het gaat om een verlaagd bijtellingstarief voor EV's van 5 tot 8 jaar oud. Het verlaagd tarief bedraagt steeds (maximaal) 3 jaar 14% van 2029 tot en met 2032. Daarna sluit de regeling (de laatste groep stroomt in 2035 uit).

Youngtimerregeling

De leeftijdsgrens gaat per 1 januari 2027 naar 17 jaar, waardoor de eerbiedigende werking met 1 jaar wordt verlengd. Daarnaast wordt de leeftijdsgrens structureel per 1 januari 2028 gesteld op 20 jaar (in plaats van 25 jaar).

Pseudo-eindheffing

De gevreesde pseudo-eindheffing voor fossiele auto’s (pefa genoemd in het plan) gaat er komen. Wel punt het kabinet de plannen wat bij. Er worden uitzonderingen gemaakt bij leenauto’s en handgeschakelde lesauto’s. Ook duurt de overgangsrecht wat langer: van 17 september 2030 tot en met 31 december 2030.

Reiskostenvergoeding

Je kunt je werkgever vanaf vandaag vragen om meer reiskostenvergoeding per kilometer. Veel scheelt het niet: het maximum gaat van 0,23 euro naar 0,25 euro voor iedere kilometer die je met eigen vervoer moet afleggen voor het werk.

Bestel- of vrachtauto van de zaak

Waar de pseudo-eindheffing de ondernemer nogal gaat tegenwerken, geeft de overheid ook wat terug. Tussen 1 juli en 31 december 2026 wordt het mrb-tarief op bestelauto's van ondernemers met 50 procent verlaagd. Bij de wegenbelasting op vrachtwagens wordt het nog mooier voor ondernemers. In dezelfde periode betalen de bazen het nihiltarief van 0 euro mrb voor de trucks. Beide maatregelen zijn er als antwoord op de hoge dieselprijzen.

Aanpak gevaarlijke bruggen

Het zal je ook niet zijn ontgaan dat de bruggen in Nederland aan groot onderhoud toe zijn. Ook het kabinet heeft dit door. “Daarom wordt tot en met 2040 in totaal 5,1 miljard euro extra toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Hiervan wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken voor groot onderhoud van onze infrastructuur’’, schrijft het ministerie van I&W.

Infrastructuur in de regio

Over het wegennet gesproken: de regering gaat ook investeren in het bereikbaarder maken van het regionale gebied. Het kabinet trekt structureel 300 miljoen euro extra uit om specifiek die regionale bereikbaarheid te verbeteren. Dit geld geeft een stevige impuls aan bijvoorbeeld infrastructuur en OV in de regio.