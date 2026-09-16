Youngtimerregeling aangepast: dit is er veranderd

Lange tijd vreesden we voor het einde van de youngtimerregeling en het ineenstorten van de handel van veel autohandelaren. Gelukkig is het roer op tijd omgegooid voor Prinsjesdag en de Miljoenennota. Dit staat er in de documenten over de toekomst van de youngtimerregeling.

Hoe werkt de youngtimerregeling?

Eerst even de basis: hoe zat het ook alweer met die youngtimers? Deze regeling maakt het aantrekkelijk voor zakelijke rijders om in een iets oudere auto te rijden. Normaal gesproken betaal je bij een auto van de zaak bijtelling over de originele cataloguswaarde (meestal 22 procent). Bij een youngtimer telt de belastingdienst geen percentage van de nieuwwaarde, maar 35 procent van de actuele dagwaarde. Omdat de dagwaarde van een oudere auto aanzienlijk lager ligt dan de oorspronkelijke nieuwwaarde, levert dit vaak een flinke besparing op.

Afgelopen jaar had het kabinet ineens het plan om deze regeling wat minder interessant te maken. De leeftijd van de auto zou omhoog gaan naar minimaal 25 jaar en het bijtellingspercentage zou stijgen. Deze plannen gaan gelukkig niet door! Laten we eens kijken hoe de youngtimerregeling er dan wel uit komt te zien in de komende jaren.

Leeftijd youngtimers

De grens waarop een zakelijke auto van de regeling gebruik mag maken wordt per 1 januari 2027 17 jaar oud. Een jaar later gaat de minimumleeftijd naar 20 jaar en blijft daar ook op.

Dit wil het volgende zeggen voor de bouwjaren van auto’s:

Bouwjaar 2007 of ouder : Deze auto's vallen nu en in de toekomst altijd onder de youngtimerregeling.

Bouwjaar 2008 : Valt in 2026 en 2027 onder de regeling. In 2028 vallen deze auto's er pas onder vanaf de dag dat ze dat jaar 20 jaar oud worden (tenzij de overgangsregeling van kracht is).

Belangrijk! Bouwjaar 2009 tot en met 2011 : Auto's uit deze bouwjaren zijn in 2028 nog geen 20 jaar oud. Zij vallen in 2028 daardoor tijdelijk buiten de boot totdat ze daadwerkelijk de 20-jarige leeftijd bereiken.

Overgangsregeling en de misser

Door deze manier van rekenen, dreigen heel wat auto’s in een gat te vallen waarin ze eerst wel, even niet en dan weer wel youngtimer zijn. Voor auto’s die die op 31 december 2025 of eerder door iemand werden gebruikt als youngtimer is er daarom een overgangsregeling. Deze auto’s (die in 2027 17 jaar oud worden) zijn in heel 2027 youngtimer, ongeacht de productiedag.

Toch ontbreekt er dan nog een overgangsrecht. De auto’s uit de bouwjaren 2009 tot en met 2011 vallen tijdelijk wel in de youngtimerregeling, maar in 2028 niet omdat ze dan nog geen 20 jaar oud zijn. Da’s vreemd. Gelukkig heeft Stichting Autobelangen , de stichting die zich eerder opstond tegen de nieuwe youngtimerregels, “zal ervoor pleiten deze bouwjaren in 2028 ook onder de overgangsregeling te laten vallen’’, lezen we. Gelukkig zijn de regels ook niet in beton gegoten: ze moeten eerst nog langs de Eerste en Tweede Kamer ter goedkeuring.

Onderaan de streep moeten we denk ik blij zijn dat de youngtimerregeling blijft leven. Ondanks het schoonheidsfoutje oogt de toekomst vrij positief voor de zakelijke rijder die graag doorrijdt in een wat oudere auto.

Foto: C63 W204 gespot door thomcarspotter

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