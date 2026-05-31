Dit is de meest bijzondere Porsche Carrera GT die je vandaag gaat zien

De Porsche Carrera GT nadert kennelijk al perfectie zoals 'ie is. Bij een aangepast exemplaar dat ondergetekende wel fraai vond, werd al heel snel gesproken van heiligschennis. Terwijl het eigenlijk gewoon een kleurtje en wat details omvatte. We zijn wel benieuwd wat de reacties dan zijn op eentje die echt heel flink is aangepakt. Of is het dan juist weer heel fraai? Het is een hommage én het werk van een gerenommeerde ontwerper en hij heet JC9.

Om gelijk even te beginnen bij die designer, dat is ook gelijk de reden dat deze bijzondere Porsche Carrera GT de naam JC9 krijgt. Het is namelijk het negende bijzondere ontwerp van Jason Castriota, we vermoeden dat dan enkel productieauto's bedoeld worden. Castriota is verantwoordelijk voor een paar bijzondere projecten. Bijvoorbeeld de 599 GTB Fiorano, de Maserati GranTurismo, de SSC Tuatara en, gek genoeg, de Ford Mustang Mach-E. One-offs tekende hij ook zoals de Ferrari P4/5 voor James Glickenhaus, de Rolls-Royce Hyperion, de Ferrari 612 Kappa en de Bertone Mantide. Dat zijn acht auto's, qua concept cars komen daar ook nog de Saab PhoeniX en de Maserati Birdcage 75th bij.

Miller Motorcars JC9

En nu dus deze JC9 in samenwerking met Miller Motorcars. Die dealer in de VS viert haar vijftigste verjaardag en dus werd Castriota gestrikt om iets bijzonders te ontwerpen. Het laat zich snel raden waar de inspiratie vandaan kwam. De Gulf-kleurstelling maar ook de spitse neus met ronde 'capsule' als inzittendencompartiment en die vlakke achterkant doen snel denken aan de Porsche 917K. Die wordt niet bij naam genoemd, wel 'verschillende sport-prototypes uit de jaren '60 en '80' als inspiratie voor de MM JC9.

Het koetswerk is volledig vervaardigd uit koolstofvezel voor de Miller Motorcars JC9. Nemen we wel even de 917 als grootste inspiratie, dan is het een hommage die erg doet denken aan wat Castriota deed met de P4/5. Beduidend moderner met zelfs wat moderne Porsche-touches zoals de koplampen. Toch is het origineel duidelijk te herkennen. Het doet ook wat denken aan de DeTomaso P72. Aan de achterkant is zelfs een open motorruimte te zien, net zoals de Porsche 917.

Carrera GT

Zoals gezegd is daar wel een bekende motor te zien en niet een hele recente unit. De Miller Motorcars JC9 haalt dus zijn basis bij de übersportwagen van Porsche uit 2003 vandaan. Diens 5.7 liter grote V10 staat bekend om zijn geluid en dat is een fijne soundtrack bij elke sportwagen. Met 612 pk en weinig hulpjes staat de CGT ook bekend om zijn listige karakter, wat ook perfect in lijn valt met de 917. Kers op de taart is dat Porsche bij de Carrera GT een houten schakelknop toevoegde ter ere van de balsahouten knop op de 917 (dat was het minst zware hout). Op vele manieren dus echt wel een goede hommage.

Helaas lijkt het erop dat in het oeuvre van Castriota, de Miller Motorcars JC9 onder het kopje 'one-offs' eindigt. Miller Motorcars viert dit weekend hun 50ste verjaardag met een exclusief evenement waar de JC9 het middelpunt van is. Jammer, want we zien graag meer van deze hommage: wij houden er wel van.