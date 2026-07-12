Bekende uitlaatboer tovert Renault 5 om tot rallykanon

De Renault 5 is snel uitgegroeid tot een publiekslieveling. Het is zo'n auto die qua uiterlijk dusdanig in de smaak valt dat zelfs petrolheads elektrisch rijden erdoor gaan overwegen. Alleen de kans is natuurlijk aanwezig dat zo'n braaf basismodel een beetje tam is. Dankzij de geschiedenis van de Renault 5 wordt de rallyversie van het grote voorbeeld vaak erbij gepakt, niet in de laatste plaats vanwege de Renault 5 Turbo 3E. Nog een bedrijf richt zich op uiterlijke modificaties voor de Renault 5 en diens Alpine-broer A290.

Opvallend genoeg is het bedrijf in kwestie Milltek. Die naam zegt je waarschijnlijk vooral wat als je wel eens voor aftermarket uitlaten bent gaan shoppen. Een bedrijf als dat ziet natuurlijk de EV als een gruwel, want de uitlaat voorzien van ander geluid wordt lastig. Dus pakt Milltek het anders aan. Ze bieden een bodykit aan voor de Renault 5, al moet gezegd worden: de nadruk lijkt te liggen op de al iets sportievere versie van Alpine, de A290.

Milltek Bodykit voor Renault 5

Het idee is om de R5/A290 te voorzien van een lekkere widebody. Dan komt de vergelijking met een Renault 5 Turbo helemaal snel bovendrijven, want die stond bekend om zijn brede heupen en schouders. Het betreft verbredingen voor de wielkasten voor en achter, samen met een achterspoiler. Moeilijker dan dat wordt het eigenlijk niet.

Vaak moeten dergelijke bodykits bevestigd worden met popnagels en/of door het weg te slijpen van plaatwerk, wat ervoor zorgt dat de modificatie vrij lastig ongedaan te maken is. Bij de Milltek-set voor de Renault 5 en Alpine A290 is het eenvoudiger. Geen snijden of zagen nodig, enkel wat plakkend materiaal op een paar plekken wat er vrij makkelijk ook weer af kan (en tegelijkertijd natuurlijk goed genoeg vast zit als je er mee wil rijden).

Goedkoop

Dat zorgt er bovendien voor dat het niet de duurste upgrade is. Milltek wil de set aanbieden voor 2.000 pond, omgerekend zo'n 2.300 euro. Best een groot effect voor een oké prijs. En ja, de set is dus zowel te gebruiken op de Renault 5 en de Alpine A290. Wel zijn er een paar upgrades extra, zoals coolere dagrijverlichting die alleen past op de A290. Het lijkt er dus wel op dat er een lichte voorkeur is voor de Alpine-versie.

Milltek laat de set momenteel zien op de Alpine A290 op het Goodwood Festival of Speed. Het betreft officieel nog een concept, maar de set zou later precies zoals je het nu ziet in productie gaan. Ook jouw R5 wordt dus cooler! Als je wil.

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