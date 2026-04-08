MINI bouwt one-off voor superfan

We kennen maatwerk vooral van merken waar de prijzen net zo exclusief zijn als de klanten. Maar ook MINI blijkt ineens zin te hebben in een beetje over-the-top personalisatie. Het resultaat is een one-off cabrio die zo specifiek is samengesteld dat je je bijna afvraagt hoeveel vrije tijd je moet hebben om dit te bedenken.

MINI, maar dan echt persoonlijk

In de basis is de auto in kwestie een MINI John Cooper Works Convertible, en dat is eigenlijk ook meteen waar de vergelijking met een standaard MINI ophoudt. Want deze specifieke MINI, intern bekend als de 'MINI. 01', is volledig op maat gebouwd voor een zeer trouwe klant ui de Verenigde Staten.

Het exterieur van de 'MINI. 01' combineert Midnight Black met een unieke metallic groene tint, inclusief bijpassende details die je normaal gesproken alleen ziet bij merken met een nulletje extra op het prijskaartje. Zelfs de diffuser en aerodynamische parts zijn meegespoten, want ja, als je toch bezig bent...















Meer groen dan een grasveld

Als je dacht dat MINI alleen aandacht aan het exterieur besteedt, think again. De groene kleur keert terug in meer dan vijftig details, van de speakeromlijsting tot de stoelaccenten en dashboardafwerking. Zelfs de instaplijsten lichten op met speciale ‘MINI.01’-branding, zodat je nooit zal vergeten dat jouw MINI echt uniek is.

Alles is met de hand gebouwd in de fabriek in Oxford. Geen standaard opties aanvinken dus, maar daadwerkelijk knutselen op fabrieksschaal. Zoals fabrieksbaas Markus Grüneisl het mooi verwoordt: een showcase van wat het team kan als je ze loslaat. En natuurlijk een zak geld geeft. Hoe groot die zak geld is, vertelt MINI helaas niet.











Techniek? Gewoon zoals altijd

Onder al die persoonlijke keuzes blijft de techniek verrassend… normaal. De bekende 2,0-liter turbomotor levert zo’n 231 pk en zorgt voor de bekende, ietwat stuiterige go-kart rijervaring waar MINI om bekendstaat. Met andere woorden: je krijgt alleen een unieke look, geen extra pk’s. Hoewel dat probleem tegenwoordig zeer makkelijk opgelost kan worden.