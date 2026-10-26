De MINI JCW Electric is leuk én frustrerend #test

De MINI Cooper Electric JCW moet bewijzen dat een elektrische hot hatch leuk kan zijn. Op papier zit het goed: 258 pk, 330 Nm en 0 naar 100 km/u in 5,9 seconden. Alleen blijkt op nat asfalt meteen waar de beperking zit. De voorwielen zoeken naar grip, de tractiecontrole grijpt in en zelfs bij tussensprints blijft het stuur trekken.



Ook als elektrische auto overtuigt de JCW niet volledig. De accu meet 54,2 kWh en levert officieel 371 kilometer WLTP-bereik. In de praktijk kruipt dat richting 300 kilometer, zolang het niet koud is en de wind meezit. Snelladen gaat met maximaal 95 kW; van 10 naar 80 procent duurt 35 minuten. Voor een compacte EV is dat weinig indrukwekkend.



Toch heeft deze MINI charme. Hij ziet er goed uit, staat breed op zijn wielen en voelt sportiever dan een Cooper. Het harde onderstel, de directe besturing en het koppel zorgen wel degelijk voor beleving. Binnenin maken de rode stiksels, gouden accenten en het ronde scherm hem typisch MINI.



Het eindoordeel? Check de video om Wouters blik op deze elektrische hot hatch MINI te horen!

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